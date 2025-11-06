Tidigare Röglestjärnan hjälte — i Ängelholm

Simon Ryfors var tillbaka i Ängelholm med Tre Kronor. Då klev forwarden fram med sitt första mål i det svenska landslaget.

Foto: Ludvig Thunman / Bildbyrån.

Tre Kronor hade förra säsongen en nattsvart ”Euro Hockey Tour” där i princip varje match slutade med en förlust. I den nya säsongen ställdes de mot Tjeckien i sin första träningsmatch för säsongen. Då visade Sverige upp ett bra spel.

Målet uteblev i den första perioden men i den andra akten kom sedan ledningsmålet.

Efter ett vackert spel kunde Simon Ryfors raka in 1-0 i öppen kasse. Det efter bra förarbete av Jacob Larsson och Christoffer Ehn. Det var hans första mål i det svenska landslaget i den femte matchen i tröjan.

— Det finns oerhört många skickliga hockeyspelare. Det är ett privilegium att få åka ut och titta på dem. Jag tycker alla debutanter har gjort det bra, sa Stefan Klockare till SVT inför den andra perioden.

Simom Ryfors var sedan med i förarbetet till 2-0-målet. Det kom i powerplay efter att Marcus Sylvegård skickat in ett mäktigt direktskott. Passningspoängen gick då till Tim Heed och Ryfors.

Efter svenskt slarv kunde sedan Tjeckien reducera genom Jakub Lauko. När Tjeckien sedan skulle jaga en kvittering hade de in pucken i eget mål. Erik Brännström fick målet som innebar 3-1 till Sverige. Ett mål som blev matchens sista.

Arvid Holm stod i mål för Sverige och släppte alltså bara in ett mål.