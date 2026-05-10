Stjärnorna saknas – så ställer Tre kronor upp

NHL-stjärnorna Lucas Raymond, Oliver Ekman-Larsson och Albert Johansson är all utanför Tre Kronors trupp mot Finland.

Även Viggo Björck och Ivar Stenberg saknas.

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Sverige avslutar Beijer Hockey Games och VM-genrepar mot Finland. Då är flera tunga namn utanför truppen. Första backpar från lördagens seger mot Schweiz saknas i form av Albert Johansson och Oliver Ekman Larsson. Framåt finns inte heller Lucas Raymond, Ivar Stenberg och Viggo Björck. Frågan är nu om det betyder att dessa spelare är klara för VM-truppen.

Så ställer Tre Kronor upp:

Målvakter

Helleberg

Härenstam

Backar

Brännström – Larsson

Hägg – Heed

Boumedienne – Persson

Forwards

Frondell – Henriksson – Holmström

Heineman – Asplund – Karlsson

Öhgren – Berglund – Petersson

Hedqvist – de la Rose – Silfverberg



I det finländska laget är Alexander Barkov tillbaka i laguppställningen efter att ha vilats mot Tjeckien.