Stjärnorna saknas – så ställer Tre kronor upp
Följ HockeySverige på
Google news
NHL-stjärnorna Lucas Raymond, Oliver Ekman-Larsson och Albert Johansson är all utanför Tre Kronors trupp mot Finland.
Även Viggo Björck och Ivar Stenberg saknas.
Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |
Sverige avslutar Beijer Hockey Games och VM-genrepar mot Finland. Då är flera tunga namn utanför truppen. Första backpar från lördagens seger mot Schweiz saknas i form av Albert Johansson och Oliver Ekman Larsson. Framåt finns inte heller Lucas Raymond, Ivar Stenberg och Viggo Björck. Frågan är nu om det betyder att dessa spelare är klara för VM-truppen.
Så ställer Tre Kronor upp:
Målvakter
Helleberg
Härenstam
Backar
Brännström – Larsson
Hägg – Heed
Boumedienne – Persson
Forwards
Frondell – Henriksson – Holmström
Heineman – Asplund – Karlsson
Öhgren – Berglund – Petersson
Hedqvist – de la Rose – Silfverberg
I det finländska laget är Alexander Barkov tillbaka i laguppställningen efter att ha vilats mot Tjeckien.
Den här artikeln handlar om: