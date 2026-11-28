Blytung förlust för Linköping.

Foto: BILDBYRÅN

Timrå IK stod för en övertygande hemmainsats och nollade Linköping HC med hela 6–0 inför 5 147 åskådare i SCA Arena. Redan i den första perioden tog värdarna kommandot genom Otto Kivenmäki. I mittenakten ökade Per Svensson och Erik Walli Walterholm på ledningen till 3–0, samtidigt som Timrå vann skotten tydligt.

I den tredje perioden fortsatte hemmalaget att trycka på. Reid Gardiner gjorde 4–0 innan Anton Wedin klev fram med två raka fullträffar – varav den sista i powerplay – som fastställde slutresultatet. Bakåt höll Jacob Johansson tätt och motade samtliga 20 skott för en ren hållen nolla, medan Linköping hade svårt att få hål på Timrås defensiv och special teams.

Efter matchen valde Linköping att nobba media och stänga in sig i omklädningsrummet.

-- Det blir dessvärre ingen intervju från Linköpingslägret, de stänger in sig i omklädningsrummet efter den här 6-0-förlusten, säger Adam Johansson, kommentator i TV4.

Matchfakta

Timrå IK – Linköping HC 6–0 (1–0, 2–0, 3–0)

Första perioden:

1–0 (09.18) Otto Kivenmäki (Marcus Hardegård, Anton Lander)

Andra perioden:

2–0 (23.00) Per Svensson (Dylan Mclaughlin, Eddie Genborg), 3–0 (39.23) Erik Walli Walterholm (Marcus Westfält, David Lilja)

Tredje perioden:

4–0 (51.51) Reid Gardiner (Otto Kivenmäki), 5–0 (58.21) Anton Wedin (Lucas Forsell), 6–0 (58.49) Anton Wedin (Anton Heikkinen, Anton Lander), spel fem mot fyra

Skott: 40–20 (14–10, 14–6, 12–4)

Räddningar: TIK: Jacob Johansson 100,0 % (20/20). LHC: Marcus Högberg 85,0 % (34/40).

Powerplay: TIK 25,0 % – LHC 0,0 %

Utvisningsminuter: TIK 4 – LHC 8

Arena: SCA Arena

Publik: 5 147