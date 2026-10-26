Uppgifter: SHL-tränarna lånas in av Tre Kronor

Kollar och Hermansson ska leda Tre Kronor.

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Tidigare i oktober uppgav Aftonbladet att Malmö Redhakws Tomas Kollar fått frågan att kliva in i Tre Kronors ledarstab till Karjala Tournament i november. Det som en del av planen där klubblagstränare ska förstärka under landslagssäsongens gång, och hjälpa till under Euro Hockey Tour .

Nu, efter att Expressen även skrivit om intresse även för Skellefteå AIK :s Daniel Hermansson, slår kvällstidningen fast:

Det blir Kollar och Hermansson som lånas in av Rikard Grönborg, och det som assisterande tränare både under match och träning.

– Ni hör mycket, men ni som alla andra får vänta tills på onsdag, då vi kommer att berätta vilka det blir, säger Tre Kronors spelaransvarige, Tommy Boustedt i ett svar till tidningen.

Sedan tidigare har det sipprat ut att Skellefteås Pontus Johansson och Jonathan Pudas kommer att finnas med i landslagstruppen. Därmed får de fortsätta att jobba med Hermansson, som i fjol blev utsedd till hela SHL:s bästa tränare efter SM-guldet.

Tidigare har Aftonbladet skrivit att bottenlagen i ligorna inte vara särskilt sugna på att släppa sina tränare till Tre Kronor under uppehållen. Dessutom är Frölunda, Rögle, Växjö och Skellefteå alla kvar i CHL och spelar slutspelsmatcher direkt efter samlingen november (5 till 8 november).