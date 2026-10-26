Uppgifter: SHL-tränarna lånas in av Tre Kronor

Tidigare i oktober uppgav Aftonbladet att Malmö Redhakws Tomas Kollar fått frågan att kliva in i Tre Kronors ledarstab till Karjala Tournament i november. Det som en del av planen där klubblagstränare ska förstärka under landslagssäsongens gång, och hjälpa till under Euro Hockey Tour.
Nu, efter att Expressen även skrivit om intresse även för Skellefteå AIK:s Daniel Hermansson, slår kvällstidningen fast:
Det blir Kollar och Hermansson som lånas in av Rikard Grönborg, och det som assisterande tränare både under match och träning.
– Ni hör mycket, men ni som alla andra får vänta tills på onsdag, då vi kommer att berätta vilka det blir, säger Tre Kronors spelaransvarige, Tommy Boustedt i ett svar till tidningen.
Sedan tidigare har det sipprat ut att Skellefteås Pontus Johansson och Jonathan Pudas kommer att finnas med i landslagstruppen. Därmed får de fortsätta att jobba med Hermansson, som i fjol blev utsedd till hela SHL:s bästa tränare efter SM-guldet.
Tidigare har Aftonbladet skrivit att bottenlagen i ligorna inte vara särskilt sugna på att släppa sina tränare till Tre Kronor under uppehållen. Dessutom är Frölunda, Rögle, Växjö och Skellefteå alla kvar i CHL och spelar slutspelsmatcher direkt efter samlingen november (5 till 8 november).