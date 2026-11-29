Roger Rönnbergs Fribourg plockar in Joona Luoto.

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2024 flyttade Joona Luoto till HV71 som en tilltänkt stjärnspelare. Han fick också en viktig roll i HV:s lag och blev direkt assisterande lagkapten.

Under sin första säsong i SHL noterades Luoto för 25 poäng på 40 matcher i grundserien. I kvalet mot MoDo var Luoto sedan en av de bästa spelarna. Han vann då poängligan i kvalet med åtta poäng på sex matcher när HV71 höll sig kvar i SHL. Förra säsongen hade finländaren problem med skador och noterades för blott nio poäng på 30 matcher under grundserien samt 2+1 på fyra kvalmatcher när HV besegrade Leksand .

Efter två säsonger i HV71 gick parterna sedan skilda vägar och Luoto lämnade Sverige. Han gick sedan klubblös under en längre tid innan han i september skrev på ett korttidsavtal med schweiziska EHC Kloten. Där har Luoto sedan stått för elva poäng på 23 matcher.

Joona Luoto klar för Fribourg-Gottéron

I veckan löpte Joona Luotos korttidsavtal med Kloten ut. Nu står det dock klart att Luoto blir kvar i Schweiz – men inte i Kloten.

Under söndagen presenteras Luoto av de regerande schweiziska mästarna Fribourg-Gottéron, där Roger Rönnberg är tränare. Luoto värvas på ett kontrakt som gäller för hela säsongen 2026/27.

– Med sin storlek, fysiska närvaro och offensiva färdigheter ger Joona Luoto ett nytt alternativ till vår trupp. Han har också fördelen att vara bekant med den schweiziska ligan, säger sportchef Gerd Zenhäusern.

Fribourg-Gottéron blir Joona Luotos tredje klubb i Schweiz. Förutom Kloten har han även spelat för SC Bern under säsongen 2023/24, innan flytten till HV71. Under åren i Sverige stod Joona Luoto för 34 poäng på 70 SHL-matcher. Tidigare i sin karriär har Luoto också gjort 23 NHL-matcher.