KLART: Inga landskamper för ”Bäckis”

Tre Kronor får återbud från fyra spelare i landslaget, inför Finland Hockey Games.

Bland de fyra finns Nicklas Bäckström.

Nicklas Bäckström gör ingen comeback i landslaget. Foto: Bildbyrån

Under söndagen blev det klart att Felix Nilsson i Rögle fick lämna återbud till spel med landslaget. Anledningen var en smäll mot huvudet i matchen mot Leksand (förlust 0–2). Men senare på söndagen stod det klart att bortfallet skulle bli större än bara en spelare. För även Max Friberg, Anton Lindholm och framförallt Nicklas Bäckström har valt att inte ansluta.

Spelarna som ersätter är Isac Heens, Frölunda, Sebastian Hartmann, Timrå, Fredrik Olofsson, Rögle och Simon Ryfors i HC Davos. Det meddelade förbundet på söndagskvällen.

För Nicklas Bäckströms del innebär det att han inte kommer spela sin första landskamp sedan VM-finalen 2017.

Här är matcherna som Tre Kronor ska spela under turneringens gång.

Torsdag 6/11 19.00: Sverige – Tjeckien, Catena Arena i Ängelholm.

Lördag 8/11 12.00: Sverige – Schweiz, Tampere Deck Arena i Tammerfors, Finland.

Söndag 9/11 16.00: Finland – Sverige, Tampere Deck Arena i Tammerfors, Finland.

Här är truppen i sin helhet.

Målvakter

Arvid Holm – Rögle

Jacob Johansson – Timrå

Backar

Axel Andersson – Brynäs

Erik Brännström – Lausanne

Gabriel Carlsson – Färjestads

Isac Heens – Frölunda

Tim Heed – Ambri-Piotta

Robert Hägg – Brynäs

Jacob Larsson – SC Rapperswil-Jona Lakers

Joel Persson – Växjö Lakers

Forwards

Rasmus Asplund – Davos

Anton Bengtsson – Rögle

Jacob de la Rose – Fribourg-Gottéron

Christoffer Ehn – Linköping

Jesper Frödén – ZSC Lions

Sebastian Hartmann – Timrå

Isac Hedqvist – Luleå

Fredrik Olofsson – Rögle

Simon Ryfors – Davos

Marcus Sörensen – Fribourg-Gottéron

Marcus Sylvegård – EHC Biel-Bienne

Andreas Wingerli – EV Zug

Linus Johansson – Färjestad

Rickard Hugg – Skellefteå