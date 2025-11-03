KLART: Inga landskamper för ”Bäckis”
Tre Kronor får återbud från fyra spelare i landslaget, inför Finland Hockey Games.
Bland de fyra finns Nicklas Bäckström.
Under söndagen blev det klart att Felix Nilsson i Rögle fick lämna återbud till spel med landslaget. Anledningen var en smäll mot huvudet i matchen mot Leksand (förlust 0–2). Men senare på söndagen stod det klart att bortfallet skulle bli större än bara en spelare. För även Max Friberg, Anton Lindholm och framförallt Nicklas Bäckström har valt att inte ansluta.
Spelarna som ersätter är Isac Heens, Frölunda, Sebastian Hartmann, Timrå, Fredrik Olofsson, Rögle och Simon Ryfors i HC Davos. Det meddelade förbundet på söndagskvällen.
För Nicklas Bäckströms del innebär det att han inte kommer spela sin första landskamp sedan VM-finalen 2017.
Här är matcherna som Tre Kronor ska spela under turneringens gång.
Torsdag 6/11 19.00: Sverige – Tjeckien, Catena Arena i Ängelholm.
Lördag 8/11 12.00: Sverige – Schweiz, Tampere Deck Arena i Tammerfors, Finland.
Söndag 9/11 16.00: Finland – Sverige, Tampere Deck Arena i Tammerfors, Finland.
Här är truppen i sin helhet.
Målvakter
Arvid Holm – Rögle
Jacob Johansson – Timrå
Backar
Axel Andersson – Brynäs
Erik Brännström – Lausanne
Gabriel Carlsson – Färjestads
Isac Heens – Frölunda
Tim Heed – Ambri-Piotta
Robert Hägg – Brynäs
Jacob Larsson – SC Rapperswil-Jona Lakers
Joel Persson – Växjö Lakers
Forwards
Rasmus Asplund – Davos
Anton Bengtsson – Rögle
Jacob de la Rose – Fribourg-Gottéron
Christoffer Ehn – Linköping
Jesper Frödén – ZSC Lions
Sebastian Hartmann – Timrå
Isac Hedqvist – Luleå
Fredrik Olofsson – Rögle
Simon Ryfors – Davos
Marcus Sörensen – Fribourg-Gottéron
Marcus Sylvegård – EHC Biel-Bienne
Andreas Wingerli – EV Zug
Linus Johansson – Färjestad
Rickard Hugg – Skellefteå
