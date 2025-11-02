Rögle-spelaren tvingas lämna återbud till Tre Kronor

Det blir inget landslagsspel för Rögles Felix Nilsson, 20.

Den unge stockholmaren skadade sig i matchen mot Leksand – och står nu över landslagsmatcherna.

– Han mår helt okej. Det kunde ha varit betydligt värre, men det är vårt ansvar och i synnerhet mitt att skydda spelarna, säger Rögles fysioterapeut till Helsingborgs Dagblad.

Felix Nilsson tvingas stå över landskamperna. Foto: Bildbyrån

Felix Nilsson hade tagits ut till Finland Hockey Games, för spel med Tre Kronor i turneringen. Men den unge succéspelaren kommer inte att få åka med landslaget. Efter att ha fått sig en smäll mot huvudet mot Leksand i lördagens förlust (0–2), står det nu klart att han får stå över matcherna.

För Helsingborgs Dagblad ger Rögles fysioterapeut Christopher Alvengrip beskedet.

– Vi har i samförstånd tagit beslutet att han får vila från landslagsspel den här veckan. Det skulle kommuniceras mellan vår ledning och Sam under dagen så det förväntar jag att han nåtts av nu när vi pratar, säger Alvengrip till tidningen.

”Det är mitt ansvar att skydda spelarna”

Men skadan är inget att vara orolig för initialt, menar han vidare.

– Han mår helt okej. Det kunde ha varit betydligt värre, men det är vårt ansvar och i synnerhet mitt att skydda spelarna.

Situationen hände när han hamnade lågt och träffades av Anton Johanssons axel i huvudet. Duellen med Leksandsbacken gjorde att han tvingades bryta matchen omgående.

Under Finland Hockey Games väntas följande matcher.

Torsdag 6/11 19.00: Sverige – Tjeckien, Catena Arena i Ängelholm.

Lördag 8/11 12.00: Sverige – Schweiz, Tampere Deck Arena i Tammerfors, Finland.

Söndag 9/11 16.00: Finland – Sverige, Tampere Deck Arena i Tammerfors, Finland.





Source: Felix Nilsson @ Elite Prospects