Sverige valde att hålla Ivar Stenberg och Viggo Björck utanför truppen i matchen mot Finland.

Kan det vara en vinkning om att talangerna vilas inför Hockey-VM?

– De har spelat stora minuter i varje match och någonstans vill vi inte utsätta dem för någon risk, säger Sam Hallam till hockeysverige.se.

Ivar Stenberg och Viggo Björck vilades av Tre Kronor mot Finland. Foto: Bildbyrån

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

När Tre Kronor avslutade Beijer Hockey Games mot Finland valde man att hålla flera tunga namn utanför truppen.

NHL-trion Lucas Raymond, Oliver Ekman Larsson och Albert Johansson fick alla följa matchen från läktaren. Även Ivar Stenberg och Viggo Björck var utanför laget i VM-genrepet.

Samtidigt ställde Finland upp med sitt starkaste lag och skillnaden mellan lagen var tydlig under matchens gång. Det hela slutade med att Finland vann med 5-1 i Catena Arena.

– Det är klart laguppställning och styrka på den är alltid en faktor. Vi matchar laget för det som vi tycker är bäst för oss inför VM. Det är vad det är, säger förbundskapten Sam Hallam till hockeysverige.se efter förlusten.

Var det bara att spelarna vilades eller är det något annat som ligger bakom det?

– Vi har ju roterat truppen här och vissa spelare som stod över i dag har ju spelat väldigt mycket, antingen i alla matcher eller spelat många minuter. Vi tyckte att det var bra att de fick stå över i dag för att inte gå för hårt på dem.

Svaret om Ivar Stenberg och Viggo Björck inför VM

NHL-trion Raymond, ”OEL” och Albert Johansson är redan klara för VM och vilades sannolikt för att vara i bästa skick inför turneringens start på fredag, när Tre Kronor möter Kanada.

Ivar Stenberg och Viggo Björck är dock inte officiellt klara för VM-spel ännu, då truppen presenteras i morgon. Kan dagens beslut då vara en vinkning om att både Stenberg och Björck är uttagna till VM?

Ska man tolka det som att Ivar och Viggo också vilades inför VM?

– Nej, men mer också att det har legat en hög belastning på dem här. De har spelat stora minuter i varje match och någonstans vill vi inte utsätta dem för någon risk. Vi vill också ge andra möjligheter att spela lite mer idag, säger Sam Hallam.

