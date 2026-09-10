"Bulan" knäcker Frölunda igen – framför rekordpublik

Thomas "Bulan" Berglunds Köln besegrar Frölunda framför rekordpublik.

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18 104 åskådare var på plats för kvällens match mellan Kölner Haie och Frölunda. Det slår därmed det förra publikrekordet i CHL med råge och hemmapubliken fick också se sitt lag vinna.

I våras skickade Thomas "Bulan" Berglund ut Frölunda ur SM-slutspelet sedan Luleå vunnit i kvartsfinal med 4-2 i matcher. Till årets säsong har Berglund tagit över Kölner Haie och han gick nu återigen segrande ur striden med Robert Ohlsson och Frölunda.

Köln tog ledningen redan efter fyra minuters spel innan Noah Hasa replikerade för Frölunda och kvitterade till 1-1 bara 57 sekunder efter tyskarnas ledningsmål. 1-1 stod sig sedan hela vägen till mitten av andra perioden när Köln tog ledningen igen i ett kokande LANXESS Arena.

Thomas Berglund och Köln vinner mot Frölunda

I tredje perioden avgjorde Köln sedan matchen. Stjärnvärvningen Marcel Noebels klev fram två gånger om och gjorde både 3-1 och 4-1 bakom Tobias Normann i Frölundas mål. Därmed blev uppförsbacken lite väl stor för göteborgarna. Liam Dower Nilsson lyckades visserligen reducera efter att ha fintat bort den tidigare SHL-målvakten Janne Juvonen i ett friläge, men det räckte inte.

Frölunda tog ut målvakten i slutet av matchen i jakten på att få med sig någonting från matchen. Det blev dock inga fler mål för svenskarna utan Köln kunde i stället döda matchen genom att sätta 5-2 i tom kasse och vinna framför rekordpubliken.

Frölunda hade vunnit båda sina hemmamatcher i starten av CHL-säsongen efter 6-1 mot SaiPa och 2-1 mot KooKoo . Nu kom alltså första förlusten för de regerande CHL-mästarna. Kölner Haie å sin sida har dock inlett CHL-spelet med tre raka vinster. Frölunda får jaga en seger igen på lördag när göteborgarna reser till Norge för en match mot Storhamar.

Kölner Haie – Frölunda 5–2 (1-1,1-0,3-1)

Köln: Marcel Noebels 2, Kevin Niedenz, Daniel Fischbuch, Frederik Storm.

Frölunda: Noah Hasa, Liam Dower Nilsson.