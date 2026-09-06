"Han gör det igen" – Fagemo stor hjälte för Frölunda

Samuel Fagemo firar sitt straffavgörande mot KooKoo.

Foto: Bildbyrån (montage).

Champions Hockey League-premiären mot SaiPa blev en starkt kvitto för Frölunda HC i uppladdningen till SHL-säsongen. Inte minst symboliserat av det välplacerade skottet Samuel Fagemo stod för i powerplay i 6–1-seger.

Idag, söndag, klev den återvändanden stjärnan fram igen – på exakt samma vis.

Nytt finskt motstånd i form av KooKoo stod på andra sidan, och det blev em målsnål historia där Lars Johansson till en början inte hade mycket att göra. Frölunda vann skotten med 8–1 i den första perioden, och fick då också jubla vid ett tillfälle.

Samuel Fagemo var målskytten från den där positionen till vänster i powerplay.

– Han gör det igen. Det är en kopia av det han gjorde i fredags. Snacka om att göra avtryck direkt. Det där skottet kommer att skrämma många i SHL, säger Viaplays Niklas Jihde i sändningen.

KooKoo gav dock inte upp, och i andra perioden kom hela 18 skott mot Johansson, varav ett gick in. Det var från det läget lagen klev in i tredje akten för att göra upp om segern, men inte heller där kunde någon kliva fram och avgöra.

Fagemo hjälte på straff: "Vilken inledning"

Matchen gick till förlängning och spel tre mot tre, och även där handlade det om... ja, gissa vem? "Oh ah Fagemo", som det sedan ekade i hallen.

Den 26-årige forwarden tog sig loss till ett friläge två minuter in på övertiden, och stoppades på pass mycket att domaren visade tecknet för straff. Robert Ohlsson skickade självklart fram Fagemo för att slå den, och inget misstag följde. Nätet stod som en strut och den NHL-testade svensken hade säkrat segern med två mål.

– Vi ska inte ropa att han är kungen av Göteborg ännu, det är tidigt den här säsongen, men vilken inledning han har fått. Drömmål i fredags, pangade in första målet idag och han avgör på straff. Han har kommit hem som prestigevärvning och han motsvarar sannerligen förväntningarna så här långt, säger Niklas Jihde i sändningen.

Frölunda – KooKoo: 2–1 OT (1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

Frölunda: Samuel Fagemo (2).

KooKoo: Miska Siikonen.