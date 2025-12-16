Luleå är klara för semifinal i CHL.

De slår ut finska Ilves med totalt 6-2 sedan Matteus Ward hållit nollan i kvällens kvartsfinal.

Matteus Ward och Brian O’Neill såg till att Luleå vinner även den andra kvartsfinalen mot Ilves. Foto: Bildbyrån

När Luleå och Ilves möttes i den första kvartsfinalen innan landslagsuppehållet vann Luleå med 3-2 sedan Mathias Bromé lett vägen. Efter vinsten i Norrbotten hade Luleå fördel inför kvällens returmöte i Tammerfors.

Det var däremot bara ett mål som skiljde lagen och Luleå skulle behöva undvika förlust för att säkra avancemang till semifinalen. Målen uteblev dock i Tammerfors. Det var mållöst både i första och andra perioden och 0-0 efter 40 minuter innebar att Luleå fortsatt hade kvar sin 3-2-ledning från Delfinen.

Ilves hade dock spelövertaget och jagade för att få in ett mål som skulle innebära likaläge i det sammanlagda resultatet. Matteus Ward stod däremot för en fin insats mellan stolparna och såg till 0-0 stod sig. Halvvägs in i tredje perioden kunde Luleå sedan till slut spräcka matchens målnolla. I powerplay kunde bortalaget ta ledningen och samtidigt ta ett stort kliv mot avancemang. Frédéric Allard slängde ner pucken mot mål där Brian O’Neill stod och kyligt tog med sig pucken, vände sig om och sedan lade in den via stolpen och in bakom Ilves-målvakten.

Oskari Laaksonen gör första målet sedan återkomsten till Luleå

Bara några minuter senare säkrade Luleå sedan även avancemang till semifinalen. Frédéric Allard stod för en ny assist, den här gången till Pontus Andreasson som sköt ett skott från snäv vinkel som studsade via målvakten och in i nät. När Ilves sedan plockade ut målvakten kunde Luleå definitivt punktera dubbelmötet när Oskari Laaksonen gjorde mål i tom kasse, hans första mål sedan återkomsten till Luleå.

Luleå vinner med 3-0 sedan Matteus Ward räddat 29 skott och hållit nollan i kvällens kvartsfinal. Totalt slutar dubbelmötet 6-2 till Luleå. I semifinal kommer Luleå att ställas mot vinnaren mellan finska Lukko och schweiziska EV Zug, den kvartsfinalen avgörs senare i kväll.

Ilves – Luleå 0–3 (0-0,0-0,0-3)

Ilves: –

Luleå: Brian O’Neill, Pontus Andreasson, Oskari Laaksonen.

Luleå vidare med resultatet 6-2 över de två kvartsfinalerna.

Source: CHAMPIONS-HL League Page @ Elite Prospects