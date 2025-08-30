Brynäs besked: ”Inte jätteallvarligt”

Johannes Kinnvall tvingades kliva av gårdagens CHL-förlust mot Kometa Brno.

Nu kommer Brynäs med lugnande besked.

Johannes Kinnvall utgick i förlustmatchen mot Kometa Brno.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Det var i den andra perioden i gårdagens CHL-match mot Kometa Brno som Johannes Kinnvall tvingades kliva av. Brynäs-backen haltade av isen efter en tacklingssituation och enligt Gefle Dagblad talades det efter matchen om att knäet fått sig en törn.

Kinnvall tränade inte med laget under lördagen, men nu lämnar Brynäs lugnande besked kring backen.

– Han fick en smäll. Det är inte jätteallvarligt, men vi får se hur han mår i morgon, säger tränarna Ove Molin och Niklas Gällstedt till Gefle Dagblad.

Bellows kan vara tillbaka i spel i morgon

Brynäs har sedan tidigare Simon Bertilsson långtidsskadad, samtidigt som Axel Andersson stannat hemma från lagets Tjeckien-resa till följd av en skadekänning. Det innebar att Brynäs avslutade gårdagens 1–4-förlust mot Kometa Brno med blott fyra seniorbackar.

Glädjande för Brynäs är emellertid att nyförvärvet Kieffer Bellows ser ut att vara redo för spel i morgondagens CHL-match mot Mountfield, efter att ha missat gårdagens match till följd av den smäll han ådrog sig i träningsmatchen mot MoDo förra veckan.

– Jag vill alltid spela och det känns bra. Men det är upp till tränarna att bestämma hur laget ska se ut, säger Bellows till Gefle Dagblad.