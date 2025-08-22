Smällen: Brynäs nyförvärv klev av skadad
Brynäs tappade en 2–0-ledning till strafförlust med 2–3 mot MoDo i går.
I matchen tvingades även nyförvärvet Kieffer Bellows kliva av med en skada.
– Vi vet inte någonting just nu, säger tränarna Niklas Gällstedt och Anders ”Masken” Carlsson till Gefle Dagblad.
Brynäs förlorade försäsongens andra träningsmatch, då man under torsdagskvällen tappade en 2–0-ledning till strafförlust med 2–3 mot MoDo.
Som om inte det resultatmässiga tappet var nog tappade Gävlelaget även nyförvärvet Kieffer Bellows i den första perioden. Forwarden träffades av en tackling från MoDo-kaptenen David Rundblad och sågs därefter grina illa och hålla sig mot axeln eller nyckelbenet på avbytarbänken.
Bellows spelade därefter inte något mer i matchen.
– Vi vet inte någonting just nu. Vi får avvakta någon dag, säger tränarna Niklas Gällstedt och Anders ”Masken” Carlsson till Gefle Dagblad.
Bellows: ”Det är okej”
Efter matchen gav Bellows tummen upp till GD:s utstände reporter i Örnsköldsvik.
– Det är okej ändå, vi får se senare, säger Bellows.
Kieffer Bellows har hämtats in till Brynäs från Nashville Predators organisation, där han spelade 19 matcher förra säsongen. I AHL blev det 44 matcher och 31 poäng för det tidigare storlöftet, som draftades i förstarundan av 2016 års NHL-draft.
MoDo – Brynäs: 3–2 straffar (0–1, 0–1, 2–0, 0–0, 1–0)
MoDo: David Rundblad, Victor Berglund.
Brynäs: Johan Larsson, Jakob Silfverberg.
