Smällen: Brynäs nyförvärv klev av skadad

Brynäs tappade en 2–0-ledning till strafförlust med 2–3 mot MoDo i går.

I matchen tvingades även nyförvärvet Kieffer Bellows kliva av med en skada.

– Vi vet inte någonting just nu, säger tränarna Niklas Gällstedt och Anders ”Masken” Carlsson till Gefle Dagblad.

Kieffer Bellows.

Foto: Mats Andersson/Bildbyrån

Brynäs förlorade försäsongens andra träningsmatch, då man under torsdagskvällen tappade en 2–0-ledning till strafförlust med 2–3 mot MoDo.

Som om inte det resultatmässiga tappet var nog tappade Gävlelaget även nyförvärvet Kieffer Bellows i den första perioden. Forwarden träffades av en tackling från MoDo-kaptenen David Rundblad och sågs därefter grina illa och hålla sig mot axeln eller nyckelbenet på avbytarbänken.

Bellows spelade därefter inte något mer i matchen.

– Vi vet inte någonting just nu. Vi får avvakta någon dag, säger tränarna Niklas Gällstedt och Anders ”Masken” Carlsson till Gefle Dagblad.

Bellows: ”Det är okej”

Efter matchen gav Bellows tummen upp till GD:s utstände reporter i Örnsköldsvik.

– Det är okej ändå, vi får se senare, säger Bellows.

Kieffer Bellows har hämtats in till Brynäs från Nashville Predators organisation, där han spelade 19 matcher förra säsongen. I AHL blev det 44 matcher och 31 poäng för det tidigare storlöftet, som draftades i förstarundan av 2016 års NHL-draft.

MoDo – Brynäs: 3–2 straffar (0–1, 0–1, 2–0, 0–0, 1–0)

MoDo: David Rundblad, Victor Berglund.

Brynäs: Johan Larsson, Jakob Silfverberg.