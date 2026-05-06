Får betala 140 000 efter bisarra presskonferensen

”Ingen bryr sig, jobba hårdare”, svarade Barrie Colts coach och poängkung på ALLA frågor efter att de säkrat sin finalplats. Nu får OHL-laget böter.

Barrie Colts Dylan Smoskowitz och Kashawn Aitcheson. Foto: X (Sportsnet/skärmdump).

Natten till tisdag spreds leenden i hela Barrie Colts då man, med en 5–0-seger, säkrade sin finalplats i OHL-slutspelet. På isen fanns svenske backjätten Gabriel Eliasson, som även han fått revansch efter förra årets förlust i conference-finalen mot Oshawa Generals.

I efterhand har det dock varit något helt annat som hamnat i fokus i media. På presskonferensen valde nämligen coachen Dylan Smoskowitz, samt poängkungen, Kashawn Aitcheson, att svara på alla frågor, totalt sex stycken, på samma sätt.

”No one cares, work harder” eller ”ingen bryr sig, jobba hårdare”. Se svaren nedan.

Nu sätter den nordamerikanska juniorligan ner foten och ger laget böter på 15 000 dollar, eller cirka 140 000 kronor. Samtidigt menar man att det är ett ”uppförande som är skadligt för ligan.”

– Kommentarerna efter matchen i fråga bedömdes vara mycket oprofessionella och gjorde de hängivna mediemedlemmarna som bevakar Ontario Hockey League en otjänst, skriver OHL i ett uttalande.

Mötet med Brantford Bulldogs var det sjunde i serien, och enligt rapporter var man besvikna på att inte fler spelare fick svara på frågor från media. 19-årige Kashawn Aitcheson har redan fått en hel del uppmärksamhet under året, efter att han valts som 17:e spelare i NHL-draften 2025.

