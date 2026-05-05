Gabriel Eliasson och hans Barrie Colts tog inatt emot Bobby Orr Trophy. Detta som vinnare av östra conference-finalen i OHL. Nu återstår endast en sak.

Gabriel Eliasson och Barrie Colts firar segern i conference-finalen. Foto: X/Instagram (Flohockey och Barrie Colts).

Redan under förra året tog sig Barrie Colts och Gabriel Eliasson hela vägen till en conference-final i OHL. Men där och då var Oshawa Generals för starka. Inatt kom till slut den där första titeln sedan 2013 för den östra sidan av juniorligan.

Serien mot Brantford Bulldogs gick hela vägen till sju möten, men väl där var Colts klart starkast. Kashawn Aitcheson och Emil Hemming visade vägen, och efter 60 spelade minuter visade resultattavlan 5–0. Gabriel Eliasson, med sina två meter och 100 kg fick därmed revansch sitt andra år i Nordamerika – som enda svensk i laget.

Laget tog bilder med Bobby Orr Trophy, men ingen vågade röra bucklan inför den stundande OHL-finalen mot Kitchener Rangers.

Kuppen på presskonferensen: ”Ingen bryr sig”

Trots det historiska avancemanget var det dock något annat som fick mest uppmärksamhet i media. På presskonferensen valde nämligen coachen Dylan Smoskowitz, samt poängkungen, Kashawn Aitcheson, att svara på alla frågor på samma sätt.

”No one cares, work harder” eller ”ingen bryr sig, jobba hårdare”.

För Gabriel Eliasson, som valdes av Ottawa Senators i andra rundan av NHL-draften 2024, kommer allt detta efter att han i slutet av mars skrev på sitt första NHL-kontrakt. Detta direkt efter en grundserie i OHL där han, med 122 minuter, var den mest utvisade i hela serien.