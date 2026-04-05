Svenskens succédebut i AHL

Viggo Gustafsson lämnade Sverige för spel i Nordamerika.

I natt gjorde han då succé direkt − med 1+1 i sin AHL-debut.

Viggo Gustafsson presenterade sig direkt i AHL. Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire/Alamy

Han har tillhört HV71 men varit utlånad till AIK den här säsongen. Nyligen meddelade dock HV att Gustafsson lämnar och inte blir kvar i klubben till nästa säsong. Samtidigt har hockeysverige.se avslöjat att Gustafsson kommer att åka över och spela i Nordamerika.

Nu har 19-åringen tagit sig till andra sidan Atlanten för att avsluta sin säsong med AHL-spel hos farmarlaget Milwaukee Admirals. I natt gjorde Viggo Gustafsson sin AHL-debut med Milwaukee i en match mot Cleveland Monsters. Då blev det succé direkt för JVM-backen.

Viggo Gustafsson målskytt i AHL-debuten

Redan i första perioden av sin debut presenterade sig då Gustafsson. Med bara sex sekunder kvar att spela fick han en passning och drog till med ett direktskott som gick in bakom målvakten och målet innebar 3-2 till Admirals. Målskytt i sin AHL-debut, men Viggo Gustafsson var inte färdig där. I slutet av matchen adderade han även en assist och stod alltså för två poäng, 1+1, i sin första match i Nordamerika.

Det hjälpte däremot inte hans Milwaukee Admirals till seger då laget tappade sin 3-2-ledning till en 6-5-förlust mot Cleveland Monsters.

Viggo Gustafsson draftades av Nashville Predators i tredje rundan av NHL-draften 2024. Han har sedan spelat 22 SHL-matcher för HV71 och Timrå samt 47 matcher i HockeyAllsvenskan med AIK. Han har varit med och spelat JVM för Sverige två år i rad. I vintras var han alltså med i Juniorkronornas lag som gick hela vägen och vann JVM-guld i USA. För en månad skrev han sitt första NHL-kontrakt med Nashville Predators och till nästa säsong ser han alltså ut att spela i klubbens organisation.

Nu har han också fått en minst sagt fin start på tillvaron i Nordamerika.

