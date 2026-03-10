AVSLÖJAR: Där spelar HV-talangen nästa säsong

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Medan avtalet i HV71 varit på väg att löpa ut har Viggo Gustafsson skrivit på sitt första NHL-kontrakt. Enligt uppgifter till hockeysverige.se står det nu klart att löftet spelar 2026/27 i Nordamerika.

– De tycker väl om mig antagligen, vilket bara är kul, säger 19-åringen själv till hockeysverige.se.

Viggo Gustafsson närmar sig slutet på den här tiden i Sverige. Foto: Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Säsongen med värdefull erfarenhet i Hockeyallsvenskan, ett historiskt JVM-guld i USA, samt ett påskrivet NHL-kontrakt, kan följas av ytterligare ett spännande kapitel för Viggo Gustafsson. Beroende på hur det går för AIK i det stundande slutspelet kan han nämligen få avsluta säsongen i AHL med Milwaukee Admirals.

Det som däremot diskuterats färdigt är att HV71-backen inte kommer tillbaka till Sverige 2026/27 för att ta klivet upp i SHL. Detta enligt uppgifter till hockeysverige.se.

Gustafsson skrev på sitt första NHL-kontrakt med Nashville Predators i förra veckan, och tillhör därmed klubben fullt ut från kommande säsong. Överenskommelsen med HV går ut 30 april, och därefter kommer backtalangen inte heller att återvända på lån. Istället åker han på NHL-camp för att försöka slå sig in i Nordamerika – direkt från svenska andradivisionen.

– Jag är här i nuet och kör stenhårt här så får se vad som händer helt enkelt, sade 19-åringen själv till hockeysverige.se efter grundseriens sista match med AIK.

Men du känner dig redo att åka över och testa hur det är att spela där också?

– Absolut, det skulle vara grymt kul. Sen får vi se. Fokus ligger här just nu, men vi snackar fram och tillbaka, bollar idéer och sådär. Men som sagt, fokus ligger här och nu, vilket de också tycker, att jag ska fokusera på att göra det bra här.

Viggo Gustafsson har imponerat på Nashville

För HV71, som varit en stor del av Gustafssons resa, innebär detta att man inte får ser mer av backen som varit på lån sedan februari 2025. Istället ser Nashville Predators över nästa steg.

– De (Nashville) tycker att jag har tagit bra kliv här mot slutet. De tycker att jag har gjort de sakerna jag är bra på väldigt bra mot slutet. Det är väl främst det. De tycker väl om mig antagligen, vilket bara är kul, säger han och fortsätter om vad NHL-klubben ser i honom.

– Det är väl inte något speciellt så, utan samma typ av spelare som här. En tvåvägsback som ska kunna lira i båda ändarna och vara pålitlig. Att jag bara gör det jag är bra på, att flytta puck, stänga ner i försvarszon och vara kreativ.

Hur känns det att ha skrivit på första NHL-kontraktet? Telefonen har gått varm…

– Ja, absolut. Det är grymt kul såklart att få sajna. Sen ligger fokus på AIK och att göra en bra kvartsfinal (mot MoDo), och försöka gå vidare därifrån. Men det är grymt kul såklart.

– Jag var hemma och snackade med agenten på telefon. Gubbarna i laget tyckte det var kul också när det kom ut, så det är bra support, fortsätter han om beskedet.

Viggo Gustafsson lämnade sitt andra JVM med en guldmedalj. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vad säger familjen och brorsan om allt det här?

– De är superglada. De pushar mig jättemycket, så det är grymt kul. Lillebrorsan ser väl ut att gå ganska högt inför kommande NHL-draft, så jag stöttar honom och han stöttar mig.

Fått mer självförtroende efter JVM: ”En boost”

En stor del i det spel Viggo Gustafsson visat upp i AIK på slutet har även varit JVM. Även om det blev mindre speltid detta andra år i turneringen så gav guldet en rejäl positiv dos.

– Jag känner själv att jag kanske har fått mer självförtroende efter JVM. Jag har kommit tillbaka starkt här, tycker jag själv, säger han om skillnaderna från första lånetiden i AIK.

– Det är framförallt att jag börjat göra de här enklare sakerna och kanske var lite mer pålitlig. Sen kommer resten av sig självt lite, att det blir enklare är att röra fötterna och sätta bra pass – att vara pålitlig och ändå vara kreativ samtidigt.

Hur mycket hjälper det självförtroendet att få stå som vinnare i ett JVM?

– Det är grymt kul såklart. Vi hade en jättebra grupp, så det var skitkul att kunna vinna. Det är klart man får en boost när man kommer hem igen. Sedan dess har det bara flutit på.

Backen från Väckelsång valdes av Nashville Predators i tredje rundan av NHL-draften 2024.

Source: Viggo Gustafsson @ Elite Prospects