JVM-backen skriver NHL-kontrakt

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Via ett lån till AIK har Viggo Gustafsson säkrat ett JVM-guld under 2025/26. Nu har även HV71-talangen skrivit på sitt första NHL-kontrakt.

Viggo Gustafsson skriver NHL-kontrakt med Nashville Predators. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld (montage).

2025/26-säsongen har varit framgångsrik för familjen Gustafsson. Inte minst med tanke på JVM-guldet för storebror Viggo vid årskiftet, men även för lillebror Malte som slagit igenom i SHL och tippas gå tidigt i sommarens NHL-draft.

Nu kommer en nyhet just från den sidan av Atlanten gällande 19-årige Viggo Gustafsson.

Under onsdagen meddelar Nashville Predators att man kommit överens med HV-talangen om ett treårigt rookie-avtal i NHL, med start från 2026/27-säsongen. Ett kvitto för att General Manager Barry Trotz, med fler, gillat vad de sett av den unge backen under lånet till AIK och Hockeyallsvenskan.

Väckelsång-killen, födda 2006, valdes av Nashville i tredje rundan av NHL-draften 2024, och har sedan dess fortsatt sin utveckling i Sverige. Fjolåret innehöll först ett lån till Timrå i SHL, och senare till AIK, där han var med hela vägen till den allsvenska finalen. I år har han blivit kvar i ”Gnaget” och står på sju assist efter 38 matcher.

Under JVM var Viggo en av endast tre med erfarenhet från turneringen året innan. Han fick dock en mindre roll och var endast ombytt i två av matcherna när guldet säkrades i Minnesota. I HV71 har han ett gällande avtal som går ut efter denna säsong.

Source: Viggo Gustafsson @ Elite Prospects