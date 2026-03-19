Tvisten i domstol avslöjar – ”Mini-Nyllet” på väg hem (?)

Alexander Nylander spelade för SDE, Södertälje och AIK under junioråren.

Nu kommer uppgifter från en hovrättsdom – som tyder på att han kan flytta hem till SHL.

Alexander Nylander. Foto: Joel Marklund / Bildbyrån

Alexander Nylander, 28, tillhör Toronto Maple Leafs organisation precis som brorsan William. Men det har för det mesta blivit spel i AHL, sedan han anslöt inför förra säsongen. Där har han levererat 83 poäng på 117 matcher för Marlies.

På torsdagen rapporterar Expressen att forwarden kan vara på väg hem till Sverige för spel i SHL. I en hovrättsdom som gäller en tvist med en bostadsrättsförening, uppges det att han kommer att börja spela hockey i Sverige.

Överklagan avslöjar: Lär flytta hem

Lägenheten ska ligga i centrala Stockholm.

”Som det ser ut nu kommer han att lämna Kanada när hans kontrakt med Toronto löper ut och i stället – från och med höstsäsongen 2026 – börja spela hockey i Sverige. Han kommer då att bo i lägenheten under samtliga av årets månader”, står det i domen enligt tidningen.

Han ska ha nekats medlemskap i bostadsrättsföreningen i en första instans. Men efter överklagandet till Hovrätten ska han ha fått rätt till det. Grundbeslutet ska ha baserats på att Nylander inte bodde permanent i sin lägenhet. Eftersom att det i domen uppges att han är på väg tillbaka till Stockholm, får han nu rätt i saken.

Sedan säsongen 2015/2016 har han spelat i Nordamerika. Totalt har det blivit 126 NHL-matcher och 447 framträdanden i AHL.

