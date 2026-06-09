Joel Nyström kan se fram emot en Calder Cup-final i AHL med Chicago Wolves. Foto: James Guillory-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

Carolina Hurricanes spelar som bäst Stanley Cup-final mot Vegas Golden Knights . Nu står det klart att även deras farmarlag Chicago Wolves kommer att spela final.

I natt kvalificerade de sig för Calder Cup-final i AHL via en 4–3-seger i den sjunde och avgörande matchen mot Colorado Eagles i den västra konferensfinalen.

Chicago kom till Loveland i Colorado i underläge 2–3 i matcher inför match sex. Där lyckades man vända ett 0–2-underläge till en 3–2-seger efter mål av svenske backen Joel Nyström . Nattens match sju blev också en svängig historia, framför allt i den tredje perioden.

SHL-ryktade Noah Philp en av hjältarna

Chicago hade en 2–1-ledning med sig in i perioden efter att SHL-ryktade Noah Philp , lillebror till tidigare Färjestadsforwarden Luke Philp, svarat för mål och assist. 14 sekunder in i slutronden kvitterade hemmalaget och inledde jakten på ett segermål.

Men trots spel- och skottövertag för Colorado Eagles var det Chicago Wolves som ryckte. Ryan Suzuki, yngre bror till Montréal Canadiens lagkapten Nick Suzuki, satte 3–2 och Ivan Riabkin fixade matchvinnande 4–2. Colorado fick in en reduceringspuck bakom Amir Miftachov i Chicagos mål med 70 sekunder kvar att spela. Mer blev det dock inte. Eagles vann skotten med 19–5 i tredje perioden men får se sig utslagna ut slutspelet.

Final mellan Chicago och Toronto

Nu blir det en AHL-final med svenskt intresse på båda sidor. I Chicago Wolves finns Joel Nyström, Noel Gunler och Felix Unger Sörum, även om den sistnämnde missat de fem sista matcherna av konferensfinalen på grund av skada.

Sedan tidigare har Toronto Marlies tagit sig dit efter 4–2 i matcher mot Wilkes/Barre-Scranton Penguins i den östra konferensfinalen. Alexander Nylander blev stor hjälte när han sköt laget till avancemang via en övertidsseger i match sex natten mot måndagen.

Finalserien startar i Chicago natten mot lördag.