Nylander stor hjälte – skjuter Toronto till final

Alexander Nylander avslutar säsongen med spel om en mästerskapstitel. I natt sköt han själv Toronto Marlies till Calder Cup-final med övertidsmålet som avgjorde den östra konferensfinalen mot Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

Toronto Marlies är klara för Calder Cup-final efter Alexander Nylanders övertids mål i natt.

Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire & X.com/TorontoMarlies

Toronto Maple Leafs floppade kapitalt den här säsongen – och missade slutspel i NHL för första gången på tio år.

Farmarlaget Toronto Marlies lyckas desto bättre. I natt kvalificerade sig laget för Calder Cup-final i AHL – tack vare Alexander Nylander.

Det var nämligen svensken som klev fram som stor matchvinnare i den sjätte konferensfinalen mot Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

Efter 1–1 vid full tid sköt Nylander övertidsmålet som avgjorde hela serien 13.44 in i förlängning. 28-åringen lyckades få med sig pucken in i slottet och avfyrade ett skott som slank in mellan benen på den ryske målvakten Sergej Murasjov i Penguins kasse. Målet var Nylanders femte på 19 slutspelsmatcher.

Se målet i videospelaren!

Toronto Marlies skräller sig till Calder Cup-final

Att Toronto tar sig hela vägen till final får betecknas som en skräll. Under grundserien slutade de fyra i AHL:s North Division med 82 inspelade poäng på 72 matcher. Hela 14 lag i ligan hade ett bättre facit än så. Laget har sedan tidigare en Calder Cup-titel på resumén. Den kom 2018 när man vann titeln med flera svenskar i laget – Calle Rosén, Timothy Liljegren, Andreas Borgman, Dmytro Timashov, Pierre Engvall, Carl Grundström – och framför allt Andreas Johnson som utsågs till hela slutspelets MVP.

En av de främsta anledningarna till att laget lyckats överträffa förväntningarna är målvakten Artur Achtjamov. Den 24-årige ryssen har snott jobbet som startande målvakt för Marlies från Dennis Hildeby och radat upp segrar i slutspelet. I natt stoppade han 39 av 40 skott och utsågs till matchens andra stjärna – efter Nylander. Achtjamov har en räddningsprocent på 92,7 i slutspelet.

Presenting… YOUR EASTERN CONFERENCE CHAMPS!!! pic.twitter.com/Galku3zae4 — Toronto Marlies (@TorontoMarlies) June 8, 2026

I Wilkes-Barre/Scranton är säsongen – och vistelsen i Nordamerika – över för backen Sebastian Aho. 30-åringen, som inte var ombytt i nattens match, väntas återvända till SHL för spel i Växjö. Detta efter nio säsonger i USA. Under den tiden har det blivit 190 NHL-matcher med New York Islanders samt 212 AHL-matcher med Bridgeport Sound Tigers och Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

Möter Colorado eller Chicago i final

För Toronto Marlies väntar antingen Colorado Eagles eller Chicago Wolves i finalen. I den västra konferensfinalen väntar en sjunde och avgörande match efter att Woles lyckats vända 0–2-underläge till en 3–2-seger. Tidigare Färjestadsbacken Joel Nyström stod för 2–2-målet i den tredje perioden. Hans andra fullträff i slutspelet.

Noel Gunler och Felix Unger Sörum finns också i Chicago, men den sistnämnde har dock missat de senaste matcherna i serien på grund av skada och fanns heller inte i laguppställningen i natt. I Colorado är målvakten Isak Posch den ende svensken, men han har inte spelat i Calder Cup-slutspelet så här långt.

Match sju i den serien spelas redan i natt.