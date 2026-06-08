TV: Tvingar fram avgörande – efter svenskens delikatess

Joel Nyström kvitterade till 2-2 med ett vackert mål. Sedan vann Chicago Wolves med 3-2 och tvingar nu fram en sjunde och avgörande.

Joel Nyström stod för ett vackert mål i natt.

Foto: AP Photo/Karl DeBlaker.

Toronto Marlies är redan klara för final i Calder Cup-slutspelet. Samtidigt står det nu klart att det dröjer vilken motståndare det blir. I natt spelades match sex av serien mellan Chicago Wolves och Colorado Eagles.

På hemmaplan var det också Eagles som började klart bäst. Jack Ahcan och Valtteri Puustinen gjorde båda mål i den första perioden för att ta Colorado till ett 2-0-överläge.

Bortalaget skulle däremot komma tillbaka.

I den andra perioden dundrade Brynäs-ryktade Juuso Välimäki in reduceringen. Chicago letade sedan efter kvitteringen – och till slut kom den. I den tredje perioden klev Joel Nyström fram med ett vackert mål. Den svenska backen snurrade bokstavligen upp sin motståndare innan han skickade en backhand mot mål. Den letade sig också in i målet och 2-2 var ett faktum.

Kort därefter kom även 3-2 till Wolves när Ronan Seeley satte dit pucken med fyra minuter kvar att spela.

Nu väntar en match sju om vilka som möter Toronto i finalen.

Source: Joel Nyström @ Elite Prospects