TV: Östlunds show: Karriärens första hattrick

Noah Östlund går från klarhet till klarhet i AHL.

I nattens 4–1-seger blev 21-åringen stor förgrundsfigur med ett hattrick.

Noah Östlund i Rochester Americans. Foto: Alarmy/Jonathan Tenca och X (AHL).

Det blev minst sagt svenskarnas dag när Syracuse Crunch tog emot Rochester Americans i nattens AHL-möte.



Felix Sandström var tillbaka i målet för första gången på 35 dagar och såg till att rädda 16 av 17 puckar efter att han i februari åkt hem till Sverige på obestämd tid för att hantera ett personligt ärende. Samtidigt fick han se lagets stjärnskott från Nykvarn, Noah Östlund, dominera i andra änden av isen, samt se Isak Rosén noteras för tre assist.



Trots allt detta var det blev Östlund ändå matchens stora förgrundsfigur.



Buffalo Sabres förstarundeval från NHL-draften 2022 klev nämligen av isen efter en uppvisning där han gjorde mål i samtliga spelformer: Boxplay, fem mot fem och powerplay. Den som är med i matchen kan därmed räkna ut att han gjort sitt första hattrick i AHL – och i sin proffskarriär.



Mål nummer ett kom i mitten av den andra perioden efter att den tidigare Djurgårdsspelaren kontrat in 2–0 på egen hand i numerärt underläge. Syracuse reducerade tidigt i tredje, men inom kort hade Östlund även gjort sitt andra i matchen. Denna gång Rosén vunnit pucken i mittzon innan lagkamraten kunde avsluta med ett säkert avslut i bortre sidan av nätet. 4–1, och Östlunds tredje, kom i minut 59 då 21-åringen avfyrade ett hårt direktskott, i powerplay, från högra tekningscirkeln.



4–1 blev även slutresultatet i matchen.

Galna formen efter nyår

Målen innebär att Noah Östund nu är uppe på 28 poäng (14+14) under sin första hela säsong i AHL. Detta efter fem poäng över de tre senaste matcherna, men även 13 mål och 13 assist under de senaste 25. Den explosionsartade utvecklingen började i januari och har gjort honom till en av ligans hetaste svenskar efter en lite tyngre start.



Östlund avslutade även förra säsongen i AHL, men hann då endast med ett mål och en assist under sina fem matcher, varav tre var i slutspelet.