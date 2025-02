Felix Sandström har tillåtits att lämna sitt AHL-lag Rochester Americans. Den svenske målvakten åker hem till Sverige på obestämd tid.

Felix Sandström skrev i somras på ett ettårskontrakt med Buffalo efter att ha spelat för Philadelphia Flyers organisation under fem år. Det blev då 30 matcher i NHL, drygt 88 i AHL och 25 matcher i ECHL. Den här säsongen har det blivit 15 matcher i AHL och inga framträdanden i NHL för 28-åringen.

Nu meddelar Buffalo Sabres AHL-lag Rochester Americans att Felix Sandström fått tillåtelse att lämna laget för en ”ospecificerad tid” framöver. Sandström kommer åka hem till Sverige för att hantera ett personligt ärende, skriver klubben utan att gå in på vad det gäller.

Sandström, som vunnit tio av 15 matcher i AHL den här säsongen, är i Sverige främst förknippad med Brynäs som han spelade SM-final med 2017. Han har också spelat för HV71, Oskarshamn och Västervik.

