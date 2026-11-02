Noah Dower Nilsson sköt sitt första AHL-mål för Grand Rapids Grifins på söndagskvällen. Foto: Skärmklipp AHL TV & Bildbyrån

Efter att ha etablerat sig i SHL med Frölunda i fjol tog Noah Dower Nilsson chansen i Nordamerika den här säsongen. Han skrev kontrakt med Detroit Red Wings och hamnade i farmarlaget Grand Rapids Griffins i AHL.

Där var han mållös tio matcher in i grundserien. Men på söndagskvällen förändrades det när han äntligen hittade nät för första gången. Första AHL-målet kom i 5–1-segern mot förra säsongens Calder Cup-finalist Chicago Wolves.

Noah Dower Nilssons första AHL-mål

21-åringen slog till i powerplay i den tredje perioden då han pricksköt 3–0 i bortre krysset från den vänstra cirkeln. Målet ger honom fyra poäng (1+3) på sina elva första matcher i farmarligan.



Se målet i videospelaren!

Dower Nilsson svarade under förra säsongen för 16 poäng (6+10) i SHL och gjorde totalt 28 poäng (11+17) på 91 SHL-matcher innan avfärden till USA.

Han var inte den enda svensken som utmärkte sig i matchen.

Axel Sandin Pellikka gjorde sin första match för Griffins efter att ha skickats ned till AHL av Detroit . Han stod för en assist. Det gjorde även forwarden Wilmer Skoog.

I Chicago var Felix Unger Sörum och Noel Fransén poänglösa.

Source: Noah Dower-Nilsson @ Elite Prospects

Nytt mål av Lucas Pettersson

Under helgen sköt den tidigare MoDo Hockey och Brynäs IF-forwarden Lucas Pettersson sitt första AHL-mål . Av bara farten kom också tvåan i natt. När hans San Diego Gulls slog Colorado Eagles med 3–2 efter straffar sköt Pettersson 2–0-målet.

Pettersson har åtta poäng (2+6) på tio matcher med Gulls så här långt.

Anton Wahlberg, som trejdades från Buffalo Sabres till Anaheim Ducks under sommaren, svarade också för en assist för Ducks farmarlag.

Första AHL-starten för Samuel Jonsson

I Edmonton Oilers farmarlag Bakersfield Condors har den tidigare BIK Karlskoga-målvakten Samuel Jonsson gjort AHL-debut. Efter att Matt Tomkins kallats upp till NHL kallades Jonsson i sin tur upp till AHL från ECHL.

I natt gjorde han sin första start i farmarligan och stoppade 34 av 37 skott i övertidsförlusten mot San Jose Bararcuda. Övertidsmålet svarade den tidigare Skellefteå AIK-backen Roland McKeown för.

Samuel Jonsson tillbringade hela fjolåret i ECHL med Fort Wayne Komets och startade även årets säsong där. Han gjorde ett inhopp för Condors i helgen, men fick nu starta sin första match i ligan.