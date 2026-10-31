Axel Sandin Pellikka får ta klivet ned i AHL. Foto: Alamy

Petad i sex av 13 matcher den här säsongen. Axel Sandin Pellikka har haft svårt att platsa i Detroit Red Wings – trots Simon Edvinssons frånvaro.

I senaste matchen mot Chicago Blackhawks saknades Albert Johansson med skada. Ändå kunde inte coachen Todd McLellan hitta plats för den 21-årige svensken i laguppställningen.

Nu kommer också beskedet att Red Wings väljer att skicka ned Pellikka till AHL för spel med Grand Rapids Griffins. Samtidigt väljer man att plocka tillbaka Jacob Bernard-Docker från farmarlaget för att säkra upp backsidan i Johanssons frånvaro.

Fem svenskar kvar i Detroit Red Wings

Axel Sandin Pellikka har noterats för en assist på sju matcher med Red Wings den här säsongen. I fjol gjorde han som rookie 21 poäng (7+14) på 68 matcher, men tillbringade också tid i AHL med Griffins. Där blev det två mål och tre poäng på sex matcher. Han gjorde även åtta matcher i Calder Cup-slutspelet och svarade där för fyra poäng (1+3).

Den tidigare JVM-stjärnan gör därmed William Lagesson, Noah Dower Nilsson och Wilmer Skoog sällskap i Grand Rapids. Av dem har backen Lagesson utmärkt sig bäst under säsongsinledningen med sju poäng (4+3) på tio matcher.

Detroit är även utan Sandin Pellikka, skadade Albert Johansson och kotraktslöse Edvinsson i laget ett av NHL:s svensktätaste lag med William Wallinder, Anton Johansson och Andreas Englund på backsidan samt Lucas Raymond och Viktor Arvidsson framåt.