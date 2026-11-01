Här skjuter svenskarna sina första AHL-mål

Lucas Pettersson och Herman Träff skött båda sina första AHL-mål i natt. Foto: Bildbyrån

Herman Träff och Lucas Pettersson gör båda sin första säsong i AHL med Anaheim Ducks farmarlag San Diego Gulls. En månad in på säsongen hade ingen av dem lyckats spräcka sin målnolla – i alla fall inte förrän de ställdes mot Vegas Golden Knights farmarlag Henderson Silver Knights i natt.

Där slog nämligen båda två till – i samma period.

Träff reducerade till 1–2 med sitt första AHL-mål efter förarbete av Stian Solberg och Pettersson. Målet kom efter att den tidigare HV71- och IK Oskarshamn-forwarden missat ett direktskott för att sedan få tillbaka pucken och sätta den i nät.

Se Herman Träffs mål:

Fem minuter senare spräckte Pettersson sin nolla i powerplay när han kvitterade till 2–2. Framspelad av Solberg sköt han ett direktskott som målvakten inte hann se skymten av.

Alexander Holtz – poängbäst bland AHL-svenskarna

Träff, som gjorde 23 mål för Oskarshamn i allsvenskan i fjol, har nu svarat för 1+1 på sina åtta första matcher med Gulls. Pettersson, som vann JVM-guld med Juniorkronorna i Minnesota, står noterad för sju poäng (1+6) på nio matcher.

Det var emellertid en annan svensk som blev stor matchvinnare: Alexander Holtz.

I förlängningen klev 24-åringen fram för Henderson och sköt det avgörande 3–2-målet. Efter att ha tagit sig runt Stian Solberg på högerkanten bröt han in och satte pucken mellan benen på tidigare Brynäsmålvakten Damian Clara, som stoppade 39 av 42 skott i matchen.

Holtz, som spelat två NHL-matcher med Vegas den här säsongen, hade även en assist i matchen. Han är nu poängbäst bland svenskarna i AHL med tolv poäng (6+6) på åtta matcher.

Noterbart är att Carl Lindbom fortfarande saknas på grund av skada i Henderson.

Se Holtz avgörande mål här: