Tidigare SHL-målvaktens sköna NHL-comeback: "En lång resa"

Matt Tomkins imponerade mellan Edmonton Oilers stolpar inatt. Foto: AP Photo/Pamela Smith

Foto: Alamy Stock Photo

Matt Tomkins NHL-karriär har varit allt annat än spikrak. Efter att ha spelat i både Frölunda HC och Färjestad BK i SHL tog den kanadensiske målvakten sig hela vägen till NHL. Nu har han fått göra comeback i världens bästa hockeyliga – och vilken comeback det blev.

När Edmonton Oilers besegrade New York Rangers med 4–1 i Madison Square Garden på söndagen stod Tomkins för en imponerande insats. Han räddade 27 av 28 skott och utsågs till matchens första stjärna.

– Det har varit en lång resa, helt klart. Den har tagit mig till många olika platser, säger Tomkins till AP .

Målvakten växte upp i Sherwood Park utanför Edmonton och har representerat flera klubbar under karriären. Efter spel i Ohio State University, ECHL och AHL kom han till Sverige, där han spelade för Frölunda och Färjestad mellan 2021 och 2023.

Han blev även Kanadas förstemålvakt under OS i Peking 2022, efter att NHL-spelarna dragit sig ur turneringen.

Första NHL-matchen på 928 dagar för Matt Tomkins

NHL-debuten kom 2023, några månader efter att han fyllt 29 år. Sedan dess har han hunnit spela för Tampa Bay Lightning, men efter sin senaste NHL-match den 17 april 2024 har det gått 928 dagar.

Under den perioden har Tomkins spelat 74 matcher i AHL för Syracuse Crunch och Bakersfield Condors.

– Det finns kanske en viss tvekan, inte kring ens förmåga, utan kring möjligheten. Det finns bara 64 målvaktsjobb i NHL och otroligt många bra målvakter runt om i världen som kämpar om dem varje dag, säger han.

Skador på Devon Levi och Frederik Andersen, tillsammans med ett tätt matchschema, gav Tomkins chansen i Edmonton.

– Han var fantastisk för oss. Han gav oss chansen att vinna, säger Oilers lagkapten Connor McDavid.

Tomkins själv är glad över att ha fått möjligheten – särskilt i klubben han växte upp med att hålla på.

– Att växa upp i Edmonton, vara Oilers-fan och nu få den här möjligheten har varit en otrolig och väldigt rolig resa, säger han.