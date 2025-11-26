Milan Lucic har varit tydlig med sin ambition att ta sig tillbaka till NHL.

Men nu släpps 37-åringen från sin tryout med AHL-klubben Springfield Thunderbirds.

Milan Lucic tar inte plats i AHL-klubben Springfield Thundebirds. Foto: Charles Krupa/AP Photo/Bildbyrån

Inför säsongen 2023/24 skrev Milan Lucic på för Boston Bruins – men veteranen kom bara att spela fyra matcher för klubben. Han försvann nämligen plötsligt från laget i oktober och det uppdagades sedan att han i november 2023 hade blivit gripen av polis, misstänkt för att ha misshandlat sin fru.

Enligt Boston Globe, som tog del av polisrapporten, ska forwarden ha dragit sin fru i håret samt försökt att strypa henne. Lucic nekade dock till anklagelserna och han ställdes sedan inför rätten i Bostons domstol. Men i mitten av februari 2024 lades fallet ned. Veteranen var därefter tjänstledig från sitt kontrakt med Bruins under den resterande delen av säsongen, ett kontrakt som löpte ut förra sommaren.

Lucic spelade sedan inte hockey alls under den föregående säsongen, 2024/25. Men den här säsongen har 37-åringen försökt ta sig tillbaka till NHL. Han har varit tydlig med sin ambition att få chansen i NHL igen och inför årets säsong skrev han ett tryout-avtal med St. Louis Blues. Han släpptes dock sedan av Blues och fick i stället chansen på ett provspel hos klubbens farmarlag Springfield Thunderbirds i AHL.

Milan Lucic platsar inte i AHL-klubben

Men det blev inget lyckat provspel för Lucic i Springfield. Han har spelat fem matcher i AHL sedan han skrev på för farmarklubben och på de matcherna har han endast noterats för 0+1 samt -7. Nu meddelar St. Louis Blues att Lucic släpps från provspelet med Springfield Thunderbirds. Därmed lämnar Milan Lucic organisationen helt och hållet och tvingas börja om från ruta ett i sökandet efter ett permanent kontrakt någonstans.

Milan Lucic has been released from his AHL tryout with the @ThunderbirdsAHL. https://t.co/nsE9LH4qGS #stlblues — St. Louis Blues (@StLouisBlues) November 25, 2025

Milan Lucic har spelat 1 177 NHL-matcher över 17 säsonger genom sin karriär. Han har då spelat för Boston Bruins, Los Angeles Kings, Edmonton Oilers och Calgary Flames. Lucic vann Stanley Cup med Boston 2011 och vann även VM-guld med Kanada 2023.

Source: Milan Lucic @ Elite Prospects