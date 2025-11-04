Milan Lucic spelade senast säsongen 23/24, men släpptes då av Boston Bruins efter uppgifter om att han skulle ha missahandlat sin fru framkommit. Inför säsongen fick han ett tryout-kontrakt med St. Louis Blues men åkte på en skada – nu får han till chans i St. Louis farmarlag.

Milan Lucic. Foto: Sergei Belski/Bildbyrån.

Milan Lucic, 37, spelade bara fyra matcher för Boston Bruins säsongen 23/24 – då släpptes han efter anklagelser om att han skulle ha misshandlat sin fru framkom. Under fjolårssäsongen spelade veteranen inte överhuvudtaget.

Inför den här säsongen gavs forwarden ett tryout-kontrakt med NHL-laget St. Louis Blues, då åkte han dock på en skada efter fyra träningsmatcher med laget och släpptes av laget.

Nu ges 37-åringen ytterligare en chans att slå sig in i NHL igen, denna gång genom St. Louis farmarlag Springfield Thunderbirds i AHL. Forwarden har aldrig tidigare spelat i farmarligan, han gick direkt från WHL till NHL inför säsongen 07/08. Han har gjort totalt 586 poäng (233+353) på 1177 matcher i världens bästa liga och har vunnit Stanley Cup en gång.

Under sin senaste hela säsong i NHL stod han för 19 poäng (7+12) på 77 matcher – samma säsong vann han även VM-guld med det kanadensiska landslaget.

Source: Milan Lucic @ Elite Prospects