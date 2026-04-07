Efter succén på college − svensken får AHL-kontrakt

Liam Valente har gjort succé på college de senaste åren.

Nu får han chansen i AHL − och värvas av Rochester Americans.

Liam Valente får chansen i AHL efter collegesuccén. Foto: Tyler Tate/Associated Press/Alamy

Som junior spelade Liam Valente i Linköping och öste in poäng för klubbens U20-lag. Sedan lämnade han Sverige och flyttade till USA för spel i collegeligan NCAA. Först tillbringade han två år med Providence College men 2024 lämnade han och flyttade i stället till Western Michigan University. Där har Valente sedan blommat ut och gjort succé de senaste två åren.

I fjol stod han för 33 poäng på 42 matcher och hjälpte Western Michigan University hela vägen till att bli NCAA-mästare. Den här säsongen har 22-åringen sedan blivit ännu bättre. Han har skjutit 20 mål och 35 poäng på 39 matcher och har varit den klart bästa svensken på college sett till både mål och poäng. Han var också en av 17 spelare i hela NCAA att göra minst 20 mål den här säsongen. Säsongen tog nyligen slut för hans Western Michigan University då de inte lyckades upprepa framgången från i fjol utan blev utslagna i sin regionala final.

Liam Valente klar för AHL-spel

Liam Valente har sedan haft en osäker framtid efter fyra år på college. Nu står det däremot klart att det inte blir någon återkomst hem till Sverige för forwarden. Han tar i stället klivet in till proffshockeyn i Nordamerika. Under tisdagen meddelar AHL-klubben Rochester Americans, som är farmarlag till Buffalo Sabres, att de skriver ett kontrakt med Liam Valente för säsongen 2026/27. Han kommer också att avsluta säsongen med AHL-spel i Rochester efter att ha skrivit ett tryout-avtal för resten av 2025/26.

Liam Valente har Wings HC Arlanda som moderklubb men flyttade till Linköping 2019 och spelade tre säsonger i klubben innan han flyttade till USA. Under säsongen 2021/22 blev han även utlånad till Kalmar HC och gjorde två matcher för klubben i Hockeyettan. Nästa säsong väntar alltså spel i farmarligan AHL för Valente.

