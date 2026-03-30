Svenskarna utslagna – missar finalfesten i Vegas

Det blir ingen ny collegetitel för svenskarna på Western Michigan University. Under söndagen blev Samuel Sjölund, Theo Wallberg och Liam Valente de sista svenskarna att slåss ut ur NCAA-slutspelet när de fyra finallagen till ”Frozen Four” i Las Vegas korades.

Samuel Sjölund, Theo Wallberg och Liam Valente blev de sista svenskarna som slogs ut ur det amerikanska collegeslutspelet i NCAA. Foto: Alamy/AP Photo

En efter en har svenskarna försvunnit ur det amerikanska collegeslutspelet. När det nu är klart vilka fyra lag som kommer att göra upp om mästerskapstiteln i T-Mobile Arena i Las Vegas om två veckor – och att inga svenska spelare kommer att finnas med i den så kallade ”Frozen Four”.

Söndagens kvartsfinal mellan University of Denver och Western Michigan University såg de sista tre svenskarna försvinna, då WMU föll med 2–6. Därmed är fjolårsmästarna, med svensktrion Samuel Sjölund, Theo Wallberg och Liam Valente i laget, utslagna.

Theo Wallberg målskytt för Western Michigan i kvartsfinalen

Denver hade en 4–1-ledning redan efter första perioden, där Sjölund assisterade till Western Michigans 1–2-reducering från Zach Bookman. Theo Wallberg, back med ett förflutet i bland annat Skellefteås juniorverksamhet, sköt sedan 2–4-reduceringen drygt halvvägs in i tredje perioden innan matchen dödades av Denver några minuter senare.

Denver, ledda av den tvåfaldige amerikanska JVM-vinnarcoachen David Carle, vann mästerskapstiteln både 2022 och 2024. Nu ställs de mot förstaseedade University of Michigan i sin semifinal. Michigan, med ett koppel stora NHL-talanger i laget, besegrade Minnesota-Duluth med 4–3 i sin kvartsfinal.

I den andra semifinalen möts North Dakota och Wisconsin.

Western Michigan vann fjolårets mästerskapstitel efter finalseger mot Boston University med bland andra Tom Willander och Sascha Boumedienne i laget. Då blev backen Sjölund och forwarden Valente mästare med skolan. Inför den här säsongen fick de sällskap av Wallberg som gjorde en transfer från Ohio State University.

Source: Samuel Sjölund @ Elite Prospects

Source: Theo Wallberg @ Elite Prospects

Source: Liam Valente @ Elite Prospects