Jonathan Huberdeau har haft det tufft sedan trejden till Calgary Flames.

Nu kommer nästa bakslag för stjärnan – som gör att han missar resten av säsongen.

Jonathan Huberdeau kommer inte att spela mer den här säsongen. Foto: Jeff McIntosh/The Canadian Press/Alamy

När Calgary Flames vann med 4-3 mot Edmonton Oilers i den sista matchen innan OS-uppehållet gjorde stjärnan Jonathan Huberdeau även sin sista match för årets säsong. Huberdeau, som blev målskytt i matchen, väntas nämligen inte spela något mer under vintern och våren när NHL återupptas efter OS i Milano.

Sportsnet rapporterar nämligen att Huberdeau tvingas till en höftoperation som tvingar honom till en längre rehabilitering. Därmed kommer han inte att spela någonting mer alls under resterande del av säsongen 2025/26. Eländet fortsätter därmed för Jonathan Huberdeau som har haft flera tunga år sedan han kom till Calgary.

Jonathan Huberdeau trejdades mot Matthew Tkachuk

Jonathan Huberdeau draftades som tredje spelare i NHL-draften 2011 och han tog sedan en ordinarie plats i Florida Panthers under säsongen 2012/13. Efter några år utvecklades forwarden till en stjärnspelare på NHL-nivå och en av Floridas bästa spelare. Säsongen 2021/22 stod Huberdeau för sin bästa säsong i karriären. Han gjorde hela 115 poäng på 80 matcher, kom delad tvåa i NHL:s poängliga och hade flest assist av alla spelare i ligan.

Sommaren 2022 ingick Huberdeau sedan i en rejäl ”blockbuster-trejd” mellan Florida Panthers och Calgary Flames. Huberdeau skickades till Calgary och i motsatt riktning gick Matthew Tkachuk till Florida. Sedan trejden har stjärnornas karriär gått i helt olika riktningar. Tkachuk har blivit en storstjärna i Panthers och var med och ledde laget till Stanley Cup-vinster både 2024 och 2025. Samtidigt har Huberdeau inte levt upp till förväntningarna i Calgary. Han har gjort 55, 52 och 62 poäng under sina tre kompletta säsonger i Flames. Under årets säsong har Huberdeau dock haft det riktigt tufft med bara 25 poäng på 50 matcher.

Strax efter trejden till Calgary Flames skrev Jonathan Huberdeau ett maffigt åttaårskontrakt med klubben. Avtalet är värt 10,5 miljoner dollar (nästan 95 miljoner kronor) per säsong och gäller ända till 2031. Det är ett kontrakt som inte har åldrats väl med tanke på Huberdeaus prestationer under åren i Calgary.

