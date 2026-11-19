Frölunda och Skellefteå är klara för kvartsfinal i CHL.

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Redan i åttondelsfinalerna stod det klart att två SHL -lag var garanterade platser i kvartsfinalspelet i årets CHL -turnering, då Skellefteå ställdes mot Rögle och Frölunda mot Växjö i två helsvenska åttondelsfinaler.

I tisdags säkrade Skellefteå och Frölunda sina avancemang efter två täta dubbelmöten – och nu står det klart vilka lag som SHL-klubbarna ställs mot i kvartsfinalen.

Ställs mot svenska tränare

För Frölunda stod det redan efter tisdagens seger mot Växjö klart att man skulle ställas mot tyska Köln, som tränas av Thomas "Bulan" Berglund, medan det för Skellefteås del blev klart i går kväll att det blir den regerande schweiziska mästaren Fribourg-Gottéron, tränade av Roger Rönnberg, som blir motståndet efter att laget besegrat Genève-Servette i kvartsfinalen.

Det är i skrivande stund inte officiellt när de första kvartsfinalerna spelas för Frölunda och Skellefteå, men de svenska lagen brukar spela sina matcher på tisdagar i CHL under pågående ligasäsong. Det skulle i sådana fall innebära att den första kvartsfinalen spelas den 1 december, medan returmötet spelas två veckor senare den 15 december.

Frölunda har vunnit turneringen vid fem tillfällen och är regerande mästare i CHL, medan Skellefteå som bäst har slutat tvåa i turneringen.

Så spelas kvartsfinalerna i CHL

Skellefteå (Sverige) – Fribourg-Gottéron (Schweiz)

Köln (Tyskland) – Frölunda (Sverige)

Adler Mannheim (Tyskland) – Davos (Schweiz)

Eisbären Berlin (Tyskland) – Pardubice (Tjeckien)