Två svenska bröder som spelar samtidigt i NHL är ovanligt – och att de dessutom möts på isen är än ovanligare.

Men det var exakt som hände för Arvid Söderblom när han ställdes mot brorsan Elmer Söderblom – och till och med fick stoppa lillebror från att göra mål på honom.

— När han är på isen vet jag vilken kant han kommer på så jag försöker hela tiden hålla koll vart han är, säger Arvid Söderblom till Hockeysverige.se.

Bröderna Arvid och Elmer Söderblom möttes i NHL. Foto: Detroit Red Wings

Tvillingarna Patrik och Peter Sundström, Daniel och Henrik Sedin, Henrik och Joel Lundqvist. Lägg där till Håkan och Peter Loob, Adam och Jesper Boqvist, Niklas och Staffan Kronwall, Kenny och Jörgen Jönsson, Mikael och Niklas Andersson, Daniel och Mathias Tjärnqvist, Adrian och Mario Kempe, John och Carl Klingberg, Rasmus och Linus Sandin, Joel och Olle Eriksson Ek, Gustav och Fredrik Olofsson samt inte minst William och Alexander Nylander.

Nu kanske vi missat någon, men vi har sedan tidigare en rad svenska syskonpar som spelat i NHL. Sedan några dagar tillbaka kan vi lägga till ytterligare ett, Arvid och Elmer Söderblom.

— Det har ändå blivit ett par gånger tidigare också, säger Arvid Söderblom då hockeysverige.se frågar honom om hur ofta han och brorsan, Elmer, mötts tidigare.

— Vi möttes två gånger då jag spelade i Skellefteå och han i Frölunda. Sedan har vi mötts tre, fyra gånger i AHL när jag var i Rockford och han i Grand Rapids. Då var vi i samma division. Det har även blivit i någon träningsmatch i NHL.

— Senast gången var första riktiga NHL-matchen som vi spelade mot varandra och det var coolt att få uppleva det.

Arvid Söderblom: ”Var osäkra på om vi skulle spela”

Det var också länge ovisst om bröderna skulle ställas mot varandra i senaste mötet mellan Arvids Söderbloms Chicago och Elmer Söderbloms Detroit.

— Båda var osäkra på om vi skulle spela. Som målvakt vet du aldrig om du ska spela. Elmer hade varit lite ur och in i line-upen.

— Jag fick veta några dagar innan att jag skulle spela, men i och med att det var en tidig match fick Elmer 100 procent bekräftat tätt in på att han skulle vara med i line-upen. ”Fan, vad kul. Vi kör”. Sedan gick vi in och tävla och sedan snackade efter matchen.

— Jag var även hemma hos honom dagen innan och käkade middag, men då visste han inte exakt om han skulle spela eller inte. Då snackade vi inte heller jättemycket om själva matchen utan det var bara fokus på att gå ut och göra en vanlig match. Klart att det ändå var lite speciellt.

Nu har ni mötts ett antal gånger, men hinner du uppfatta i matcherna när Elmer är på isen?

— Ja, även i en vanlig match har jag koll på vilka motståndarna är på isen. Jag måste veta vilka det är och deras tendenser.

— Klart att det ändå var extra speciellt eftersom det var brorsan. När han är på isen vet jag vilken kant han kommer på så jag försöker hela tiden hålla koll vart han är.

— Det är inget superspeciellt egentligen för, som sagt, jag brukar alltid ha koll på vilka av motståndarna som är på isen, men visst är det speciellt att se brorsan på andra sidan.

SODERBLOM STOPS SODERBLOM 👀



A huge save by Arvid on his brother, Elmer! pic.twitter.com/SjbJKAkAYI — NHL (@NHL) November 9, 2025

Stoppade brorsan: ”Hann se att det var han”

Elmer Söderblom hade också en bra målchans, men storebrorsan stod för en fin räddning med höger skridsko vid stolproten.

— Jag hann se att det var han som fick pucken och att det var en två mot ett-situation. Man hinner inte tänka utan att som målvakt fokuserar du bara och tittar på pucken för att se vart den tar vägen.

— Börjar man tänka för mycket på annat blir det inte bra, utan bara fokusera på att spela det spelet som är och behandla det som en vanlig situation.

Vad han grinig på dig efter matchen?

— (Skratt) Nej, han visste att skulle få ett läge och det var lite segt för honom att han inte satte den. Det kanske kommer fler chanser om vi förhoppningsvis får spela mot varandra igen.

Arvid Söderblom och Elmer Söderblom har båda tagit sig till världens bästa hockeyliga. Foto: Alamy

Hyllar Elmer Söderblom: ”Förhoppningsvis får han spela mer”

Elmer Söderblom har den här säsongen svarat för ett mål på elva matcher för Detroit.

— Han har haft en säsongsinledning där han varit lite in och ur line-upen och fått en roll där han är i fjärdelinan. Mer att gå in och stänga ner motståndarna.

— Jag tycker att han har spelat bra defensivt, lagt ner puckar, forecheckat, spelat fysiskt och gjort den rollen på ett bra sätt.

— Jag har tidigare sett honom spela i förstalinan med deras toppspelare så han är en spelare som klarar av att spela båda delarna av spelet. Han hade såklart hoppats på att få spela lite mer och få en mer offensiv roll, men utifrån rollen han fått har han, som sagt var, gjort det bra och tagit en plats i line-upen.

— Han kämpar på där och förhoppningsvis får han spela mer och högre upp i kedjorna.

Arvid Söderblom har inlett säsongen med att spela fem matcher för Chicago och har drygt 91 i räddningsprocent.

— Inledningen av säsongen har varit bra. Jag har fått spela en del och matcherna jag fått har jag gjort stabilt. Gett laget chansen att vinna varje match jag spelat.

— Laget har spelat bra och vi har tagit många steg. Många unga spelare som tagit kliv och blivit mer pålitliga defensivt. Vi spelar mer konsekvent. Sedan har vi haft bra utdelning i vårt powerplay och börjat göra lite mer mål.

— Jag tycker att vi tagit kliv på egentligen alla plan. Då blir det också lättare för mig som målvakt. Nu är jag här för femte säsongen och det har blivit lite bättre för varje år, men under inledningen av den säsongen tycker jag att vi tagit större kliv på en kortare tid än tidigare.

I Chicago bildar Arvid Söderblom (höger) målvaktspar med Spencer Knight (vänster). Foto: Alamy

Nytt målvaktspar i Chicago Blackhawks

I mars förra säsongen fick Arvid Söderblom en ny målvaktskollega i Chicago i form av Spencer Knight som närmast kom från Florida.

— Han är en bra målvakt, men också en bra kille. Vi kommer överens bra och stöttar varandra. Jag tycker att vi båda två har spelat bra i början. Sedan har han fått lite fler starter.

— Så länge båda vi och laget spelar bra då gynnar det alla. Jag tycker att det samarbetet har varit riktigt bra.

En av lagets toppspelare den här säsongen har varit nyförvärvet från Seattle, André Burakovsky. Han har inlett säsongen med att göra sju mål och totalt 14 poäng på 15 matcher.

— Han har kommit in i det hur bra som helst. Jag vet inte hur många mål han gjort, men bidrar med fart och energi. Han är också en målskytt. Det är lite av det vi saknad under åren jag har varit här.

— Vi har varit lite trubbiga framåt och där tillför han verkligen spets till forwardssidan och har spelat bra i förstalinan med (Connor) Bedard under hela säsongen. Dom har hittat varandra och producerat, vilket är kul att se. Dessutom är André en grym kille också.

Anders Sörensen och André Burakovsky är övriga två svenskar i Chicago. Foto: Alamy

Arvid Söderblom om OS: ”Det är ett mål jag har”

Ni har även en svensk i båset, Anders Sörensen…

— Nu är jag så van vid det. Jag har haft honom sedan jag kom hit för fem år sedan då han vara nere i Rockford. Jag hade honom två säsonger där och sedan här uppe också. Även nu då han varit med i landslaget har jag haft honom.

— Han är en riktigt bra hockeycoach som kan mycket hockey och brinner för att hjälpa spelarna utvecklas och bli bättre.

— Sedan är det skönt att ha någon där som jag kan tjata svenska med då och då. Under mina år här har det inte varit jättemånga svenska spelare som jag haft runtomkring mig.

Med tanke på Anders Sörensen och att du var med i vårens VM-trupp, hur går tankarna kring ett eventuellt OS-spel?

— Klart att det är en dröm jag har att få vara med där. Sedan vet jag att det är en stark målvaktssida Sverige har. Att få dra på sig landslagströjan är något jag drömmer om varje dag oavsett vilken typ av turnering det är.

— Det är ett mål jag har, att slå mig in där. Det är, som sagt var, en riktigt stark målvaktssida Sverige har och är så det ska vara. Sverige har en fin målvaktstradition och många som är kapabla att spela i OS, men klart att jag har en dröm att spela för Tre Kronor, avslutar Arvid Söderblom.

