Svenske målvakten kallas in – för att ersätta landsmannen 

Carl Lindbom missar AHL:s All Star-match.

Då kallas landsmannen Calle Clang i stället in för att ersätta.

Calle Clang ersätter Carl Lindbom i All Star-matchen. Foto: USA TODAY Sports/Bildbyrån

För några veckor sedan presenterade AHL vilka spelare som tas ut i All Star-lagen den här säsongen. Sju svenskar blev då uttagna till All Star-matchen.

Sedan dess har dock backen Tobias Björnfot, forwarden Filip Bystedt och målvakten Carl Lindbom fått ställa in sin medverkan i All Star-matchen. Björnfot var nyligen uppe och spelade i NHL men har sedan blivit uppsatt på skadelistan och kan därmed inte medverka i All Star-festligheterna. Även Bystedt och Lindbom dras med varsin skadekänning som gör att de inte kan vara med och spela i All Star-matchen.

Därmed behövs det en annan målvakt som kan ersätta Carl Lindbom i Pacific All-Stars. AHL har sedan meddelat att det blir en annan svensk målvakt, nämligen Calle Clang, som plockas in för att ta Lindboms plats. Pacific-laget kommer alltså fortsatt att ha två svenska målvakter eftersom Isak Posch också är uttagen till All Star-matchen från Pacific Division.

Övriga svenskar som ska spela i AHL:s All Star-match är backen Adam Engström och forwarden Isak Rosén (North Division All-Stars) samt forwarden Andre Lee (Pacific Division All-Stars).

Svenskarna som ska spela AHL All-Star Game 2026

Carlle Clang , 23, gör sin tredje säsong i Anaheim Ducks organisation. I år gör han också sin bästa säsong för farmarlaget San Diego Gulls i AHL. Under säsongen säsong har han 90,6 i räddningsprocent och 2,39 insläppta mål per match. Clang har även hållit två nollor och vunnit elva av sina 19 matcher. Den tidigare JVM-målvakten spelade för Rögle i Sverige innan flytten till Nordamerika.

Samtliga spelare uttagna till AHL All-Star Game

Atlantic Division

Forward: Brendan Brisson, Hartford Wolf Pack (1:a gången)

Brendan Brisson, Hartford Wolf Pack (1:a gången) Forward: Patrick Brown ( lagkapten ), Providence Bruins (1:a gången)

Patrick Brown ( ), Providence Bruins (1:a gången) Forward: Tristan Broz, Wilkes-Barre/Scranton Penguins (1:a gången)

Tristan Broz, Wilkes-Barre/Scranton Penguins (1:a gången) Back: Frederic Brunet, Providence Bruins (1:a gången)

Frederic Brunet, Providence Bruins (1:a gången) Forward: Jack Devine, Charlotte Checkers (1:a gången)

Jack Devine, Charlotte Checkers (1:a gången) Målvakt: Michael DiPietro, Providence Bruins (2:a gången)

Michael DiPietro, Providence Bruins (2:a gången) Back: Christian Kyrou, Lehigh Valley Phantoms (1:a gången)

Christian Kyrou, Lehigh Valley Phantoms (1:a gången) Forward: Matt Luff, Springfield Thunderbirds (1:a gången)

Matt Luff, Springfield Thunderbirds (1:a gången) Back: Cole McWard, Bridgeport Islanders (1:a gången)

Cole McWard, Bridgeport Islanders (1:a gången) Målvakt: Sergej Murasjov, Wilkes-Barre/Scranton Penguins (1:a gången)

Sergej Murasjov, Wilkes-Barre/Scranton Penguins (1:a gången) Forward: Ilja Protas, Hershey Bears (1:a gången)

Ilja Protas, Hershey Bears (1:a gången) Forward: Ben Steeves, Charlotte Checkers (1:a gången)

Ben Steeves, Charlotte Checkers (1:a gången) Tränare: Ryan Mougenel, Providence Bruins (1:a gången)

North Division

Målvakt: Artur Akhtjamov, Toronto Marlies (1:a gången)

Artur Akhtjamov, Toronto Marlies (1:a gången) Forward: Laurent Dauphin, Laval Rocket (1:a gången)

Laurent Dauphin, Laval Rocket (1:a gången) Forward: Luca Del Bel Belluz, Cleveland Monsters (1:a gången)

Luca Del Bel Belluz, Cleveland Monsters (1:a gången) Back: Adam Engström, Laval Rocket (1:a gången)

Adam Engström, Laval Rocket (1:a gången) Målvakt: Jacob Fowler, Laval Rocket (1:a gången)

Jacob Fowler, Laval Rocket (1:a gången) Forward: Conor Geekie, Syracuse Crunch (1:a gången)

Conor Geekie, Syracuse Crunch (1:a gången) Forward: Brian Halonen, Utica Comets (1:a gången)

Brian Halonen, Utica Comets (1:a gången) Forward: Konsta Helenius, Rochester Americans (1:a gången)

Konsta Helenius, Rochester Americans (1:a gången) Back: Zac Jones, Rochester Americans (1:a gången)

Zac Jones, Rochester Americans (1:a gången) Forward: Arthur Kaliyev, Belleville Senators (1:a gången)

Arthur Kaliyev, Belleville Senators (1:a gången) Forward: Jakob Pelletier, Syracuse Crunch (1:a gången)

Jakob Pelletier, Syracuse Crunch (1:a gången) Forward: Isak Rosén, Rochester Americans (2:a gången)

Isak Rosén, Rochester Americans (2:a gången) Tränare: Pascal Vincent, Laval Rocket (2:a gången)

Central Division

Målvakt: Sebastian Cossa, Grand Rapids Griffins (2:a gången)

Sebastian Cossa, Grand Rapids Griffins (2:a gången) Back: Domenick Fensore, Chicago Wolves (1:a gången)

Domenick Fensore, Chicago Wolves (1:a gången) Forward: Hunter Haight, Iowa Wild (1:a gången)

Hunter Haight, Iowa Wild (1:a gången) Forward: Cameron Hughes, Texas Stars (1:a gången)

Cameron Hughes, Texas Stars (1:a gången) Back: Kevin Korchinski, Rockford IceHogs (2:a gången)

Kevin Korchinski, Rockford IceHogs (2:a gången) Forward: Nick Lardis, Rockford IceHogs (1:a gången)

Nick Lardis, Rockford IceHogs (1:a gången) Målvakt: Thomas Milic, Manitoba Moose (1:a gången)

Thomas Milic, Manitoba Moose (1:a gången) Forward: Bradly Nadeau, Chicago Wolves (1:a gången)

Bradly Nadeau, Chicago Wolves (1:a gången) Forward: Justin Robidas, Chicago Wolves (1:a gången)

Justin Robidas, Chicago Wolves (1:a gången) Forward: Brett Seney, Rockford IceHogs (2:a gången)

Forward: Dominik Shine, Grand Rapids Griffins (1:a gången)

Dominik Shine, Grand Rapids Griffins (1:a gången) Back: Ryan Ufko, Milwaukee Admirals (1:a gången)

Ryan Ufko, Milwaukee Admirals (1:a gången) Tränare: Dan Watson, Grand Rapids Griffins (2:a gången)

Pacific Division

Forward: Ben Berard, Abbotsford Canucks (1:a gången)

Ben Berard, Abbotsford Canucks (1:a gången) Målvakt: Calle Clang, San Diego Gulls (1:a gången)

Calle Clang, San Diego Gulls (1:a gången) Forward: Jagger Firkus, Coachella Valley Firebirds (1:a gången)

Jagger Firkus, Coachella Valley Firebirds (1:a gången) Forward: Matvei Gridin, Calgary Wranglers (1:a gången)

Matvei Gridin, Calgary Wranglers (1:a gången) Forward: Quinn Hutson, Bakersfield Condors (1:a gången)

Quinn Hutson, Bakersfield Condors (1:a gången) Back: Tyson Jugnauth, Coachella Valley Firebirds (1:a gången)

Tyson Jugnauth, Coachella Valley Firebirds (1:a gången) Forward: Tanner Laczynski, Henderson Silver Knights (1:a gången)

Tanner Laczynski, Henderson Silver Knights (1:a gången) Forward: Andre Lee, Ontario Reign (1:a gången)

Andre Lee, Ontario Reign (1:a gången) Forward: Cam Lund, San Jose Barracuda (1:a gången)

Cam Lund, San Jose Barracuda (1:a gången) Forward: Jayson Megna ( lagkapten ), Colorado Eagles (1:a gången)

Jayson Megna ( ), Colorado Eagles (1:a gången) Målvakt: Isak Posch, Colorado Eagles (1:a gången)

Isak Posch, Colorado Eagles (1:a gången) Back: Dmitrij Simasjev, Tucson Roadrunners (1:a gången)

Dmitrij Simasjev, Tucson Roadrunners (1:a gången) Forward: Tim Washe, San Diego Gulls (1:a gången)

Tim Washe, San Diego Gulls (1:a gången) Tränare: Mark Letestu, Colorado Eagles (1:a gången)

