Sju svenska spelare kommer att finnas på isen när AHL genomför sina All-Star-festligheter 10-11 februari. Däribland målvaktsduon Carl Lindbom och Isak Posch.

Tobias Björnfot, Andre Lee, Carl Lindbom, Isak Rosén, Isak Posch, Filip Bystedt och Adam Engström är uttagna till AHL:s All-Star Game. Foto: NHL.com & TheAHL.com

Samtidigt som många NHL-spelare beger sig till Milano för att starta upp herrarna OS-hockeyturnering, tar farmarligan AHL paus av en annan anledning. Den 10-11 februari är det dags för årets All-Star Game i Rockford, Illinois i USA, där Chicago Blackhawks farmarlag Rockford IceHogs är hemmahörande.

När ligan på torsdagen presenterade trupperna innefattade de inte mindre än sju svenska deltagare. Inte mindre än fyra av dem kommer att representera Pacific All-Stars, där målvakterna Carl Lindbom och Isak Posch tar plats tillsammans med forwards duon Filip Bystedt och Andre Lee.

I Atlantic All-Stars finns backen Tobias Björnfot representerad medan backen Adam Engström och forwarden Isak Rosén återfinns i North All-Stars. Det fjärde laget, Central All-Stars, är därmed det enda laget som kommer att sakna en blågul representant.

Svenskarna som ska spela AHL All-Star Game 2026

Carl Lindbom , 22, har NHL-debuterat med Vegas Golden Knights den här säsongen. På åtta NHL-matcher hade han en räddningsprocent på 87,3. I AHL har han varit en av ligans bättre målvakter när han stått för Henderson Silver Knights. Där har han en rädningsprocent på 92,6. Den tidigare JVM-målvakten har tidigare spelat för Djurgården och Färjestad i Sverige.



Samtliga spelare uttagna till AHL All-Star Game

Atlantic Division

Forward: Denver Barkey, Lehigh Valley Phantoms (1:a gången)

Denver Barkey, Lehigh Valley Phantoms (1:a gången) Back: Tobias Björnfot, Charlotte Checkers (1:a gången)

Tobias Björnfot, Charlotte Checkers (1:a gången) Forward: Patrick Brown ( lagkapten ), Providence Bruins (1:a gången)

Patrick Brown ( ), Providence Bruins (1:a gången) Forward: Tristan Broz, Wilkes-Barre/Scranton Penguins (1:a gången)

Tristan Broz, Wilkes-Barre/Scranton Penguins (1:a gången) Back: Frederic Brunet, Providence Bruins (1:a gången)

Frederic Brunet, Providence Bruins (1:a gången) Forward: Jack Devine, Charlotte Checkers (1:a gången)

Jack Devine, Charlotte Checkers (1:a gången) Målvakt: Michael DiPietro, Providence Bruins (2:a gången)

Michael DiPietro, Providence Bruins (2:a gången) Forward: Matt Luff, Springfield Thunderbirds (1:a gången)

Matt Luff, Springfield Thunderbirds (1:a gången) Back: Cole McWard, Bridgeport Islanders (1:a gången)

Cole McWard, Bridgeport Islanders (1:a gången) Målvakt: Sergej Murasjov, Wilkes-Barre/Scranton Penguins (1:a gången)

Sergej Murasjov, Wilkes-Barre/Scranton Penguins (1:a gången) Forward: Gabe Perreault, Hartford Wolf Pack (1:a gången)

Gabe Perreault, Hartford Wolf Pack (1:a gången) Forward: Ilja Protas, Hershey Bears (1:a gången)

Ilja Protas, Hershey Bears (1:a gången) Tränare: Ryan Mougenel, Providence Bruins (1:a gången)

North Division

Målvakt: Artur Akhtjamov, Toronto Marlies (1:a gången)

Artur Akhtjamov, Toronto Marlies (1:a gången) Back: Seamus Casey, Utica Comets (1:a gången)

Seamus Casey, Utica Comets (1:a gången) Forward: Laurent Dauphin, Laval Rocket (1:a gången)

Laurent Dauphin, Laval Rocket (1:a gången) Forward: Luca Del Bel Belluz, Cleveland Monsters (1:a gången)

Luca Del Bel Belluz, Cleveland Monsters (1:a gången) Back: Adam Engström, Laval Rocket (1:a gången)

Adam Engström, Laval Rocket (1:a gången) Målvakt: Jacob Fowler, Laval Rocket (1:a gången)

Jacob Fowler, Laval Rocket (1:a gången) Forward: Conor Geekie, Syracuse Crunch (1:a gången)

Conor Geekie, Syracuse Crunch (1:a gången) Forward: Konsta Helenius, Rochester Americans (1:a gången)

Konsta Helenius, Rochester Americans (1:a gången) Back: Zac Jones, Rochester Americans (1:a gången)

Zac Jones, Rochester Americans (1:a gången) Forward: Arthur Kaliyev, Belleville Senators (1:a gången)

Arthur Kaliyev, Belleville Senators (1:a gången) Forward: Jakob Pelletier, Syracuse Crunch (1:a gången)

Jakob Pelletier, Syracuse Crunch (1:a gången) Forward: Isak Rosén, Rochester Americans (2:a gången)

Isak Rosén, Rochester Americans (2:a gången) Tränare: Pascal Vincent, Laval Rocket (2:a gången)

Central Division

Målvakt: Sebastian Cossa, Grand Rapids Griffins (2:a gången)

Sebastian Cossa, Grand Rapids Griffins (2:a gången) Back: Domenick Fensore, Chicago Wolves (1:a gången)

Domenick Fensore, Chicago Wolves (1:a gången) Forward: Hunter Haight, Iowa Wild (1:a gången)

Hunter Haight, Iowa Wild (1:a gången) Forward: Cameron Hughes, Texas Stars (1:a gången)

Cameron Hughes, Texas Stars (1:a gången) Back: Kevin Korchinski, Rockford IceHogs (2:a gången)

Kevin Korchinski, Rockford IceHogs (2:a gången) Forward: Nick Lardis, Rockford IceHogs (1:a gången)

Nick Lardis, Rockford IceHogs (1:a gången) Forward: John Leonard, Grand Rapids Griffins (2:a gången)

John Leonard, Grand Rapids Griffins (2:a gången) Målvakt: Thomas Milic, Manitoba Moose (1:a gången)

Thomas Milic, Manitoba Moose (1:a gången) Forward: Bradly Nadeau, Chicago Wolves (1:a gången)

Bradly Nadeau, Chicago Wolves (1:a gången) Forward: Justin Robidas, Chicago Wolves (1:a gången)

Justin Robidas, Chicago Wolves (1:a gången) Forward: Dominik Shine, Grand Rapids Griffins (1:a gången)

Dominik Shine, Grand Rapids Griffins (1:a gången) Back: Ryan Ufko, Milwaukee Admirals (1:a gången)

Ryan Ufko, Milwaukee Admirals (1:a gången) Tränare: Dan Watson, Grand Rapids Griffins (2:a gången)

Pacific Division