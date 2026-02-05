Svenskens smäll: Placerad på skadelistan

I förra veckan fick han jubla i NHL för första gången på fem år. Nu bekräftar Florida Panthers att Tobias Björnfot drabbats av en skada.

Tobias Björnfot har placerats på skadelistan av NHL-laget Florida Panthers. Foto: Bildbyrån/Sam Navarro-Imagn Images.

När Tobias Björnfot fick chansen att säsongsdebutera i NHL hade han nyligen blivit uttagen till AHL:s All-Star Game. Nu riskerar svenske backen att missa båda delar.

24-åringen spelade endast åtta minuter mot Boston, natten till torsdag, och nu bekräftar även hans Florida Panthers en skada.

Mellan den 10 och 11 februari har det varit tänkt att Björnfot och sex andra svenskar skulle vara med under AHL:s All-Star-festligheter. Nu får han istället konstatera att hans namn står uppskrivet på skadelistan.

Björnfot lämnade Sverige redan som 18-åringen efter att ha draftats i första rundan av Los Angeles Kings. Nu har han nått 197 matcher i AHL, samt 144 i NHL. Han blev upplockad från waivers, från Vegas Golden Knights, för ett knappt år sedan, i mars 2024.

Source: Tobias Björnfot @ Elite Prospects