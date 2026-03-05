Nio (!) poäng på fyra matcher, 13 över de sensate tio. Michael Brandsegg-Nygård spelar kanske sitt livs bästa hockey just nu – i AHL.

Michael Brandsegg-Nygård öser in poäng i AHL. Foto: Bildbyrån och AHL (skärmdump).

”MBN”, eller Michael Brandsegg-Nygård, avslutade förra säsongen i AHL. Detta efter tiden med Skellefteå, som i sig var ett steg upp från Hockeyallsvenskan och Mora. Att han sedan skulle inleda 2025/26 i NHL, med Detroit Red Wings, var inget han själv väntade sig.

Nu, vid månadsskiftet februari/mars spelar 20-åringen kanske sitt livs bästa hockey.

I en förstakedja med Amadeus Lombardi inledde Brandsegg-Nygård nere i AHL, i oktober. Poängen började trilla in snabbt, men i sig var ligan fortfarande relativt ny. Inatt visade han dock att den där övergångsperioden är över på riktigt, och att han kan vara redo för spel i NHL igen.

Brandsegg-Nygård med galet facit i AHL

Ett mål och två assist i Grand Rapids Griffins 7–3-seger mot Rockford IceHogs innebar andra trepoängskvällen i rad för ”MBN”. Men även att han nu producerat hela nio poäng (!) på sina fyra senaste matcher. Ett galet facit som tar honom till 37 (16+21) över sina 49 AHL-matcher hittills denna säsong.

– Han är som en tjur i en porslinsbutik, hyllade lagkamraten Austin Watson i en intervju i november.

Utöver detta innehöll även mötet med Rockford ett mål och en assist från Erik Gustafsson. Backen som nyligen placerades på waivers, men passerade ner till AHL. William Lagesson (1) och William Wallinder (2) noterades även för framspelningar i segern.

