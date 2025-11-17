”Han är som en tjur i en porslinsbutik”

Michael Brandsegg-Nygård inledde säsongen med Detroit Red Wings. Efter en trevande start där försöker han hitta fotfästet i Nordamerika med farmarlaget Grand Rapid Griffins i AHL.

– De ville förmodligen att jag skulle komma hit och få lite mer istid och utvecklas, säger norrmannen som hyllas för sin mentalitet och attityd.

Michael Brandsegg-Nygård har startat säsongen i Nordamerika förtroendeingivande. Foto: AP Photo/Paul Sancya

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

För en ung idrottare kan en degradering kännas som ett rejält bakslag. Ändå tar Michael Brandsegg-Nygård allt med ro.

Norrmannen slog igenom på den nordamerikanska scenen sent förra säsongen med Grand Rapids Griffins, Red Wings farmarlag i AHL. Han och Axel Sandin Pellikka anslöt till laget efter att SHL-säsongen med Skellefteå AIK avslutats. Brandsegg-Nygård gjorde det bra och stod för tre poäng på lagets tre matcher i Calder Cup-slutspelet.

Det fortsatte in i träningslägret tidigare i höst, där den 20-årige forwarden – tillsammans med Sandin Pellikka och Emmitt Finnie – tvingade Red Wings ledning att ge honom en chans i NHL. Brandsegg-Nygård tog plats i premiärtruppen och fick även tid i topp sex när veteranen Patrick Kane skadade sig förra månaden.

Bara att ta en plats i Red Wings efter träningslägret överraskade ”MBN”.

– Jag hade inte förväntat mig att börja där när jag kom hit, säger Brandsegg-Nygård i en intervju med Daily Faceoff.

– Så det var en liten bonus. Det är förstås alltid coolt att få debutera någonstans. Det är min dröm att spela i NHL. Så det var häftigt att få uppleva det lite grann.

Michael Brandsegg-Nygård: ”Det är inte dåligt att skickas ner”

Brandsegg-Nygård lyckades inte riktigt hitta fotfästet i NHL. Han gjorde visserligen sin första poäng – en assist mot New York Islanders den 23 oktober – men det fanns också tydliga brister i hans spel som Red Wings ansåg behövde utvecklas ytterligare. Brandsegg-Nygård skickades därefter tillbaka till Grand Rapids.

Det har dock inte påverkat hans inställning. Förstarundevalet från 2024 ser snarare återkomsten till västra Michigan som en möjlighet att förbättra sitt spel.

– Det är inte dåligt att skickas ner. Man vill vara kvar där uppe, men de ville förmodligen att jag skulle komma hit och få lite mer istid och utvecklas, och sedan förhoppningsvis bli en bättre spelare och stanna där (i Detroit).

Av de många anpassningar Brandsegg-Nygård tvingats göra i övergången till det nordamerikanska spelet erkänner han att tempot har tvingat honom att förbättra vissa delar av sitt spel under sommaren.

– Jag försöker bara bli snabbare, hålla fötterna i rörelse. Jag är fortfarande en ung kille, så jag försöker fortfarande utveckla allt. Skott, fart, styrka, allt. Så ja, jag fokuserade egentligen inte på bara en sak. … Det är en mindre rink här, så du måste röra dig snabbt. Allting går fortare och du vill hänga med och driva upp tempot. Snabba fötter är inte fel för det.

”Jag spelar en nordamerikansk hockey”

Det som gjorde Brandsegg-Nygård till en uppmärksammad blivande spelare var hans styrka och hans hårda skott. Hans vilja att spela fysiskt passar perfekt i NHL. Även om han behöver jobba på vissa delar av sitt spel känner han ändå inte att han måste förändra vilken typ av spelare han är för att göra avtryck.

– Jag tycker inte att jag behövde ändra mitt spel. Jag känner, och har hört, att jag spelar en nordamerikansk stil av hockey. Och jag hoppas att jag gör det också. Men jag tror inte jag behöver ändra mycket. Bara försöka förbättra allt.

Michael Brandsegg -Nygård firar en seger under sin första sejour i NHL. Foto: Gerry Angus-Imagn Images

MBN:s lagkamrat, veteranen Austin Watson, uppskattar vad rookien bidrar med, både mentalt och fysiskt.

– Han är väldigt bra på att inte låta saker påverka honom, säger Watson.

– Han är som en tjur i en porslinsbutik. Han får mycket gjort och han har en fantastisk kropp. Jag tycker han förstår proffsspelet… Han kommer bara att bli bättre också.

Sedan han återvände till Grand Rapids har ”MBN” spelat i förstakedjan tillsammans med centern Amadeus Lombardi. Lombardi, en snabb spelmotor i sig själv, medger att spelet med Brandsegg-Nygård framhäver deras respektive styrkor.

– Jag gillar verkligen att spela med honom, sade Lombardi.

– Jag tycker att vi börjar utveckla bra kemi, redan tillbaka på campen när vi spelade ihop kändes det bra. Mitt spel handlar om att ge killar puckar, och han är en skytt… Jag är taggad på att fortsätta spela med honom.

”Han spelar tungt och fysiskt”

Grand Rapids tränare Dan Watson gillar arbetsinsatsen den unge yttern bidrar med och hans potential att bli en spelare som täcker hela banan. Samtidigt medger han att det finns finjusteringar som krävs för att Brandsegg-Nygård ska ta klivet till NHL på heltid.

– För honom handlar det om att förstå det nordamerikanska spelet, säger Watson.

– Saker händer lite snabbare. Han har förstås ett fantastiskt skott… Men nu handlar det om att få honom att gå mot mål, att hitta de där andrachans-lägena. Hans defensiva medvetenhet är bra. Hans skridskoåkning är bra. Han spelar tungt och fysiskt. Det handlar bara om att bredda hans kunskap om nordamerikansk hockey och få honom att verkligen förstå vad det innebär.

Michael Brandsegg-Nygård hann spela nio NHL-matcher innan han degraderades till AHL. Foto: Gerry Angus-Imagn Images

Med tanke på sin bekantskap med laget har Brandsegg-Nygård välkomnat tiden i Grand Rapids.

– Det är en riktigt fin grupp. Det känns som att alla är kompisar med alla och vi har bra kemi i omklädningsrummet. Så det är bara kul att vara här och jag känner att vi jobbar hårt och att alla brinner för att vinna matcher. Det verkar gå bra här, så jag ska bara fortsätta och göra det vi gör.

Har inte bråtton tillbaka till Detroit Red Wings

Även om det självklara målet är att återvända till NHL fokuserar Brandsegg-Nygård inte på sina poäng, utan på att bli bättre varje dag för att göra nästa chans i Red Wings så långvarig som möjligt.

– Jag försöker bara förbättra mitt spel. Självklart kommer jag att göra fler mål, men om jag spelar bra hockey så vinner vi matcher. Det är den viktigaste delen.

På sex matcher för Griffins har Brandsegg-Nygård gjort två mål och en assist. Han är del av ett lag som vann sina första åtta matcher säsongen 2025/26, vilket är den bästa starten i klubbens trettioåriga historia. I skrivande stund har laget ännu inte förlorat under ordinarie tid.

