NHL-klubbarna skriver allt dyrare kontrakt med sina farmarlagsspelare och bland svenskarna i AHL tjänar nio spelare över sju miljoner kronor – där den bäst betalde har en årslön på 19 miljoner kronor.

Här är de 15 bäst betalda svenskarna i AHL den här säsongen.

VM-meriterade duon tjänar överlägset mest.

SHL-succén har det bäst betalda tvåvägskontraktet av alla AHL-målvakter.

Har aldrig spelat i NHL – har mångmiljonlön i AHL.

Sammanställningen nedan omfattar endast svenska spelare med NHL-kontrakt som skickats till AHL inför säsongen eller under NHL:s säsongsupptakt. Det innebär att spelare som Alexander Nylander och Gustav Olofsson inte finns med på den här listan, då spelare med raka AHL-avtal saknar offentliga lönesiffror.



Listan gäller svenskar som var nedskickade till AHL per den 17 oktober 2025 och växelkursen som använts vid omräkning från dollar till kronor är 1 USD = 9,50 SEK.