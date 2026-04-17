Pellikka till AHL – får spela slutspel

Detroit Red Wings säsong är slut – och det blev ännu ett missat slutspel. Nu får Axel Sandin-Pellikka chansen att spela i Calder Cup-slutspelet med Grand Rapids Griffins.

För tionde året i rad missar Detroit Red Wings slutspelet i NHL. Laget avslutade grundserien med en tung förlustrad och säsongen är nu över för spelarna där uppe. Samtidigt får några av talangerna förlänga säsongen i farmarligan. Både Axel Sandin-Pellikka och Michael Brandsegg-Nygård skickas nu ner till Grand Rapids Griffins inför slutspelet. De båda talangerna har varit där i perioder under säsongen och får nu vara med i jakten på en titel.

Grand Rapids är just nu tvåa i ligan och ser ut att gå in i Calder Cup-slutspelet som näst högst rankade lag och därmed som en av favoriterna.

Det svenska storlöftet har gjort fyra matcher i laget under säsongen och stod då för tre poäng. Nu väntas han ta en stor roll i laget under slutspelet. I debutsäsongen i NHL blev det 21 poäng på 68 matcher för den tidigare Skellefteåspelaren.

Brandsegg-Nygård har varit desto mer aktiv i AHL-laget under säsongen och står noterad för 44 poäng på 58 matcher i AHL den här säsongen. Norrmannen har ett förflutet i både Mora och Skellefteå och är i stora drag fostrad i svensk hockey. Nu får han spela ett slutspel i ett blågult-betonat lag som innehåller hela sju svenskar.

Förutom Axel Sandin-Pellikka spelar Eddie Genborg, Anton Johansson, William Lagesson, Gabriel Seger, William Wallinder och Erik Gustafsson där. Vilka de får möta i första rundan av slutspelet återstår att se.

