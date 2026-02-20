”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Sebastian Aho, 30, flyttar hem till Sverige.

Men inte till Skellefteå AIK.

Enligt Norrans uppgifter hamnar han hos en toppkonkurrent.

Sebastian Aho ser ut att var klar för Växjö Lakers. Foto: Bildbyrån

Sebastian Aho vann SM-guld med Skellefteå AIK 2014. Under nio säsonger i Nordamerika gjorde han 190 NHL-matcher och 195 AHL-matcher för Pittsburgh Penguins och New York Islanders. Men efter att ha harvat i AHL i två raka säsonger med Pittsburgh Penguins farmarlag Wilkes-Barre/Scranton, ser han nu ut att flytta hemåt.

Det blir dock ingen återkomst till Skellefteå AIK, enligt tidningen Norrans uppgifter.

I stället blir det en flytt till Småland. 30-åringen från Umeå ska vara klar för spel i Växjö Lakers nästa säsong.

Source: Sebastian Aho @ Elite Prospects