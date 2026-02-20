Uppgifter: Svensken flyttar hemåt – väljer konkurrent
Sebastian Aho, 30, flyttar hem till Sverige.
Men inte till Skellefteå AIK.
Enligt Norrans uppgifter hamnar han hos en toppkonkurrent.
Sebastian Aho vann SM-guld med Skellefteå AIK 2014. Under nio säsonger i Nordamerika gjorde han 190 NHL-matcher och 195 AHL-matcher för Pittsburgh Penguins och New York Islanders. Men efter att ha harvat i AHL i två raka säsonger med Pittsburgh Penguins farmarlag Wilkes-Barre/Scranton, ser han nu ut att flytta hemåt.
Det blir dock ingen återkomst till Skellefteå AIK, enligt tidningen Norrans uppgifter.
I stället blir det en flytt till Småland. 30-åringen från Umeå ska vara klar för spel i Växjö Lakers nästa säsong.
