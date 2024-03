Det är dags för NHL:s trade deadline. Klockan 21.00 i kväll svensk tid stänger ligan sitt transferfönster. Många av de mest omdiskuterade namnen har redan hunnit trejdas, men det kommer säkerligen att komma en och annan överraskning till byesaffär under kvällen. Hockeysverige.se ger dig här det senaste i ryktesväg och erbjuder genomgångar och analyser av alla övergångar.



❗️ NHL Trade Deadline

⏰ Deadline: 21.00 (svensk tid)

🎥 Sänds på: DailyFaceoff.com (start 17.00)

Dagen D är här!

Trade deadline day bär alltid en känsla av stora förväntningar med sig. På senare år har de stora affärerna redan hunnit genomföras innan sista dagen – och årets trade deadline har följt samma tema.

Med det sagt finns det fortfarande utrymme för stora trejder i dag. Som vi såg i fjol kan det ske saker man inte förväntat sig – vem trodde exempelvis att Toronto skulle släppa Rasmus Sandin till Washington i fjol?

Och med Sandin i åtanke, vilka svenskar kan bli aktuella för en flytt i år?

Vi har redan sett Alexander Wennberg flytta från Seattle Kraken till New York Rangers. Och inte kommer han att blir den enda? Här är fem kandidater som det talats om i olika utsträckningar senaste tiden.



Vid det här laget står det mer eller mindre klart att Linus Ullmark kommer att tvingas lämna Boston. Klubben kommer av förklarliga skäl att satsa på den fem år yngre Jeremy Swayman. Frågan är bara om en trejd sker nu innan deadline eller till sommaren. Det som talar för att det sker nu är att det skulle kunna ge Bruins lönetaksutrymme att förstärka laget inför slutspelet – Ullmark har trots allt en lönetaksträff på fem miljoner dollar. Det som talar emot är att laget har två starka kort att luta sig emot mellan stolparna inför slutspelet. Som vi lärt oss kan man aldrig ha för många målvakter om man rustar för en lång resa under våren och tidiga sommaren. Viktigt att minnas är att Ullmark sitter på en del makt själv då han har en modifierad no trade-klausul som gör att han kan blocka en trejd till 16 av ligans 32 lag.

Att Markström hade ena foten i New Jersey Devils är rätt väldokumenterat vid det här laget. Av någon anledning föll affären ihop – och lämnade den svensken målvakten synnerligen missnöjd. Lätt att förstå då han hade förberett sig på en flytt för att sedan få beskedet att den inte skulle bli av. Ryktena kring Markström fortsätter att florera, så vi ska inte utesluta att han fortfarande kan flyttas innan deadline. I skrivande stund tyder dock mer på att det blir en flytt till sommaren.

As I’m working the phones, I’m told ; @NHLBruins , @NHLFlames , @LAKings , @NJDevils are all in Goalie discussions, including some potential 3 way trade scenarios, it’ll be intriguing to see where this lands by deadline time. #HockeyX pic.twitter.com/dhNh0Bkvoc