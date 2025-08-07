NHL-svensken: ”Hoppas jag aldrig mer hamnar i det här läget”
Följ HockeySverige på
Google news
Nils Lundkvist skrev precis ett nytt kontrakt med NHL-laget Dallas Stars, något som är som ett ljus i tunneln efter ett tungt år.
Senast han spelade var i januari, och sedan dess har det varit som en lång försäsong.
För NSD berättar han om det år han har genomlidit.
Sedan Nils Lundkvist lämnade Luleå 2021 har han spelat i NHL för New York Rangers och Dallas Stars.
Efter en axeloperation i januari har han inte spelat något, men nu är han på is i Luleå och tränar på för fullt. Tillfälligt – då han skrivit på ett nytt kontrakt med Dallas Stars.
Därmed har han nu haft en försäsong som sträckt sig i cirka sju månader.
– Jag har haft mycket tid att bygga upp kroppen, men förhoppningsvis hamnar jag aldrig mer i det här läget. Jag har kunnat träna på saker jag aldrig annars tränar och jag har kunnat rehabilitera alla olika smågrejer, berättar Lundkvist för NSD.
– Det har varit på gott och ont även om det har varit mest ont.
”Det har varit som ett sommarlov”
Den 25-årige backen var en oerhört poängstark spelare i Luleå. På fyra säsonger i A-laget gjorde han under de sista åren 31 respektive 32 poäng i grundserien. Något som gör att han är en drömvärvning för Luleå dagen NHL-karriären är över.
Nu har han åtminstone varit i Norrbotten sedan i början av sommaren och börjar nu uppladdningen för en ny säsong i NHL
– Jag kom i början av juni och det har varit som ett sommarlov. Nu är det bara att träna på och förbereda sig för det som väntar, säger han.
Den här artikeln handlar om: