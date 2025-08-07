NHL-svensken: ”Hoppas jag aldrig mer hamnar i det här läget”

Nils Lundkvist skrev precis ett nytt kontrakt med NHL-laget Dallas Stars, något som är som ett ljus i tunneln efter ett tungt år.

Senast han spelade var i januari, och sedan dess har det varit som en lång försäsong.

För NSD berättar han om det år han har genomlidit.

Jonatan Berggren, Detroit och Nils Lundkvist, Dallas, i en duell.

Foto: Bildbyrån

Sedan Nils Lundkvist lämnade Luleå 2021 har han spelat i NHL för New York Rangers och Dallas Stars.

Efter en axeloperation i januari har han inte spelat något, men nu är han på is i Luleå och tränar på för fullt. Tillfälligt – då han skrivit på ett nytt kontrakt med Dallas Stars.

Därmed har han nu haft en försäsong som sträckt sig i cirka sju månader.

– Jag har haft mycket tid att bygga upp kroppen, men förhoppningsvis hamnar jag aldrig mer i det här läget. Jag har kunnat träna på saker jag aldrig annars tränar och jag har kunnat rehabilitera alla olika smågrejer, berättar Lundkvist för NSD.

– Det har varit på gott och ont även om det har varit mest ont.

”Det har varit som ett sommarlov”

Den 25-årige backen var en oerhört poängstark spelare i Luleå. På fyra säsonger i A-laget gjorde han under de sista åren 31 respektive 32 poäng i grundserien. Något som gör att han är en drömvärvning för Luleå dagen NHL-karriären är över.

Nu har han åtminstone varit i Norrbotten sedan i början av sommaren och börjar nu uppladdningen för en ny säsong i NHL

– Jag kom i början av juni och det har varit som ett sommarlov. Nu är det bara att träna på och förbereda sig för det som väntar, säger han.











