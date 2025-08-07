Stjärnan i träning med HV71 – trots nobben från Liljander

Förra veckan stängde HV71:s sportchef Björn Liljander dörren för fler värvningar.

På torsdagen var ryktenas man Lawrence Pilut, 29, i träning med laget.

Landslagsmeriterade Lawrence Pilut i träning med HV71.

Foto: Skärmdump från @carljkpg på X/Bildbyrån

Den klubblöse Lawrence Pilut har varit skadad ett tag och har rehabtränat för fullt. Men under HV71:s träning på torsdagen sågs Pilut till på isen.

Detta bara cirka en vecka efter att Björn Liljander mer eller mindre stängde dörren för att han skulle kunna återvända i sommar. Anledningen tycks vara den redan spetsiga backsidan, inget som har med Piluts kvaliteter att göra.

– Truppen vi har nu är den vi jobbar med framöver. Vi drar igång träningen igen under morgondagen (onsdag) med tester och även ett ispass. Samtliga spelare kommer att vara på plats förutom Justin Kloos som inte kommer förrän i september, sade han då till Jönköpings-Posten.

Var Pilut spelar i höst återstår att se. Det lär inte bli i HV71 – men kanske kan en återkomst till Schweiz vara aktuell? Senast kommer han från spel i Lausanne i Schweiz, men nu är han klubblös.

Under våren och sommaren har HV71 spetsat backsidan rejält med spelare som Niklas Hansson, Santeri Hatakka, Axel Rindell, Andreas Borgman och Niklas Hansson. Därtill även ynglingen Lucas Lagerberg från Hockeyallsvenskan.

Carl Andersson från HV71-podden ”Vita gula blå” lade upp ett klipp på X från träningen i dag där han syns åka runt och ta ett avslut.