Kinesiskt KHL-lag byter skepnad – flyttar till St. Petersburg

Kunlun Red Star, där svenske Magnus Hellberg bland annat har spelat finns inte längre.

I deras ställe har man stiftat ett nytt kinesiskt KHL-lag, Shanghai Dragons.

”Valet av draken symboliserar den omatchade styrkan i partnerskapet mellan Ryssland och Kina”, skriver dem i ett pressmeddelande.

St. Petersburg blir hemvist för nya kinesiska laget.

Foto: Bildbyrån/

Kunlun Red Star var det kinesiska KHL-lag som skulle spela i den ryska ligan från Peking. Men sedan pandemin har man hållit till i Moskva och inte lyckats engagera någon större fanskara.

Bland svenskarna som spelat där finns Linus Videll och Magnus Hellberg. Det blev nio säsonger i ligan för Kunlun Red Star.

Under gårdagen stod det klart att Kunlun Red Star inte längre finns. På sociala medier gick organisationen ut med att de inte längre kommer att vara en del av ligan.

Ska hålla till i ”en av världens häftigaste arenor”

På torsdagen kom en utveckling i frågan. Nedläggningen var i själva verket en flytt och ändring av skepnad.

Det nya laget stannar i Kina, och kommer att heta Shanghai Dragons. Laget kommer att vara baserat i St. Petersburg. I pressmeddelandet från den nya KHL-organisationen skriver man bland annat följande: ”Valet av draken symboliserar den omatchade styrkan i partnerskapet” mellan Ryssland och Kina”.

Vidare skriver de att laget kommer att hålla till i ”en av världens häftigaste arenor, i hockeygalna St. Petersburg”.

Det tycks syfta till SKA Arena, ett bara två år gammalt skrytbygge som har plats för 22,500 åskådare. Men vilken arena det är, står inte helt klart i nuläget.