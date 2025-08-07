Tidigare FBK-talangen: ”Kan inte säga att målet är AHL”

Stian Solberg är bara 19 år gammal.

Efter att ha spelat i SHL och CHL för Färjestad förra säsongen är målet inställt på NHL – när det snart är dags för löftet att dra över på NHL-läger.

– Jag kan inte säga att målet är att spela i AHL, det hade varit fel tycker jag, säger Solberg till norska Nitten.

Stian Solberg i Färjestad. Foto: Bildbyrån

Efter att ha tagit sig fram i den norska huvudstadsklubben Vålerenga, blev Stian Solberg av NHL-laget Anaheim Ducks draftad som nummer 23 totalt förra året.

Då valde Ducks att låna ut spelaren till SHL och Färjestad BK.

Även om hans prestationer var gedigna och solida, blev det aldrig någon poängmässig explosion utan han visade upp andra kvaliteter.

Så när säsongen närmade sig sitt slut och slutspelet stod runt hörnet, kom ett chockbesked. Anaheim Ducks kallade tillbaka spelaren med omedelbar verkan.

”Det ska bli kul”

Men med erfarenhet från ett topplag i SHL och spel i CHL, kommer han nu att gå in i en full säsong i Nordamerika för första gången. För norska Nitten.no berättar Stian Solberg om sina ambitioner med säsongen.

– Nu kommer jag vara där borta i över åtta månader, det ser jag väldigt mycket fram emot. Det ska bli kul.

Till en början är han med Anaheim Ducks. Det kan vara så att det blir spel i San Diego Gulls, farmarlaget i AHL. Precis som det blev i Gulls sista tio matcher under den föregående säsongen.

Siktet inställt: ”Det finns alltid en chans”

Men han siktar på att bli kvar i Ducks. Backen har ju fått ett internationellt genombrott efter hattricket mot USA under VM i Stockholm i våras.

– Det är så klart allas mål på lägret. Det finns alltid en chans, så vi får bara helt enkelt se vad som händer. Jag får göra mitt bästa och så får vi se hur det går, säger han och fortsätter.

– Jag kan inte säga att målet är att spela i AHL, det hade varit fel tycker jag.