Återvänder – blir Peter Anderssons assisterande

Lars Ivarsson är tillbaka i VIK Hockey.

61-åringen, med en lång ledar- och spelarbakgrund i klubben, backar upp Peter Andersson.

– Det gulsvarta hjärtat klappar starkt för föreningen så det här ska bli riktigt spännande. Man har ju ett enormt sug att få komma tillbaka in i hockeybubblan igen, säger han till föreningens hemsida.

Lars Ivarsson i Västerås-båset för några säsonger sedan.

Foto: Bildbyrån

Västerås kompletterar ledarstaben inför nästa säsong. Efter att Peter Andersson valt att flytta hem till Sverige, för att ta över klubben, är nu en av hans assisterande tränare klara.

Den man väljer att anställa är en riktig VIK-ikon med elva säsonger som ledare och nio säsonger som spelare i klubben. Lars Ivarsson är nu klar inför den nya säsongen.

Tidigare har han varit såväl huvudtränare som assisterande i Västerås. Men han har också jobbat i klubbar som Mora, Örebro, Frederikshavn i Danmark och Oskarshamn.

Senast kommer han från ett jobb som assisterande i danska Herning Blue Fox säsongen 2023/24.

– Det känns skönt att vi kunde få till en lösning med tre tränare i ledarstaben. Vi har letat efter ett komplement till Peter och ”JG” (Johan Gustafsson) och där passar Lasse bra in med sin rutin och även lokala anknytning, berättar VIK:s sportchef Niklas Johansson för klubbens hemsida.

”Väldigt inspirerande och roligt”

Den assisterande tränaren har skrivit på över nästa säsong.

– Väldigt inspirerande och roligt att få vara tillbaka i moderklubben igen. Det gulsvarta hjärtat klappar starkt för föreningen så det här ska bli riktigt spännande. Man har ju ett enormt sug att få komma tillbaka in i hockeybubblan igen, säger Ivarsson.

Västerås berättar vidare på sin hemsida att Lars Ivarsson står i båset i kväll när de tar emot Färjestad i årets första träningsmatch.