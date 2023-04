Resultaten gick precis rätt väg för alla som gillar spänning när kvalseriens tredje omgång spelades under tisdagskvällen. Nu har vi samtliga sex lag inom tre poäng, men det är annat än just själva tabellen som ger upphov till funderingar den här aftonen.



Det är fortfarande tidigt i kvalserien, men kanske börjar vi se en liten trend.



Lagen borde nog strunta i det där med att lajva SHL-lag och resa med god marginal och hotellövernattningar.



Väsby kuskade iväg en dag i förväg till Ljungby inför omgång två. Mös med övernattning och frukost. Sen gick de ut och var under med 0-3 tidigt och så var den dagen förstörd. Det blev förlust.



Till kvällens match i Piteå gav sig Troja-Ljungby iväg med minst lika god marginal. I sociala medier har vi kunnat se Arlanda-häng, buffé, snö och värmning på matcharen